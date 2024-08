Bobby Finke (USA) stellt über 1500 m Freistil in 14:30,67 Minuten einen Weltrekord auf und sichert sich Gold.

Die US-Frauen schwimmen über 4x100 m Lagen ebenfalls mit Weltrekord zu Gold.

Über 4x100 m Lagen der Männer müssen sich die USA den Chinesen geschlagen geben.

Sarah Sjöström (SWE) gewinnt den Final über 50 m Freistil und holt ihre zweite Goldmedaille in Paris.

1500 m Freistil, Männer: Finke mit Rekord zum Sieg

Nach Silber über 800 m Freistil ist Bobby Finke in Paris über 1500 m Freistil zur Goldmedaille geschwommen. Der US-Amerikaner wiederholte damit seinen Erfolg von 2021. In Tokio hatte er über 1500 m und über 800 m triumphiert. Bei seinem Sieg in der La Défense Arena hatte Finke gleich doppelten Grund zur Freude. In 14:30,67 Minuten unterbot er den Weltrekord des Chinesen Yang Sun aus dem Jahr 2012 um 0,35 Sekunden. Hinter Finke schwamm der Italiener Gregorio Paltrinieri auf Platz 2, der Ire Daniel Wiffen belegte Rang 3.

4x100 m Lagen, Frauen: USA überlegen zu Gold

Im allerletzten Schwimm-Wettkampf an den Olympischen Spielen in Paris haben die USA noch einmal für ein Highlight gesorgt. Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh und Torri Huske liessen den Konkurrentinnen keine Chance und stellten mit einer Zeit von 3:49,63 Minuten einen Weltrekord auf. Die bisherige Bestmarke, 2019 ebenfalls von den USA aufgestellt, unterbot das Quartett um 0,77 Sekunden. Australien durfte sich über die Silbermedaille freuen, die Chinesinnen wurden Dritte.

04:14 Video Über 4x100 m Lagen stellen die Amerikanerinnen Weltrekord auf Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 14 Sekunden.

4x100 m Lagen, Männer: China überflügelt die US-Amerikaner

Nach 15 Olympia-Goldmedaillen über 4x100 m Lagen sind die USA in Paris erstmals besiegt worden. In einem packenden Final mussten sich Ryan Murphy, Nic Fink, Caeleb Dressel und Hunter Armstrong dem chinesischen Quartett um Zhanle Pan geschlagen geben. Die US-Amerikaner büssten 0,55 Sekunden auf die Bestzeit ein. Unter dem Jubel der frenetischen Fans schwammen die Franzosen um Superstar Léon Marchand zur Bronzemedaille.

01:08 Video Die 4x100 m Lagen der Männer werden zur Beute Chinas Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

50 m Freistil, Frauen: Drittes Olympiagold für Sjöström

Nachdem sie im Halbfinal über 50 m Freistil in 23,66 Sekunden einen olympischen Rekord aufgestellt hatte, bewies Sarah Sjöström auch im Final ihre Klasse. Die schwedische Weltrekordhalterin liess ihrer Konkurrenz keine Chance und siegte in 23,71 Sekunden. Mit einem Rückstand von 0,26 Sekunden sicherte sich die Australierin Meg Harris die Silbermedaille. Die Chinesin Yufei Zhang komplettierte das Podest. Für die 30-jährige Sjöström ist es die zweite Goldmedaille in Paris nach ihrem Triumph über 100 m Freistil. Insgesamt ist sie nun dreifache Olympiasiegerin. 2016 hatte sie in Rio de Janeiro über 100 m Schmetterling gewonnen.