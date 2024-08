Michael Olise verzückt die französischen Fussballfans. Nun soll – auch dank ihm – die Goldmedaille in Paris her.

Legende: Spielt gross auf Michael Olise. Keystone/Moises Castillo

Ob all den französischen Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Paris geht beinahe unter, dass sich die gastgebende Fussball-Nationalmannschaft für den Final qualifiziert hat. Gegen Spanien soll am Freitag (18 Uhr live bei SRF) der erste Olympiasieg seit 1984 her.

Henry mit Galgenhumor

Es ist allerdings noch nicht lange her, da stand das Vorhaben Olympiasieg unter keinem guten Stern. Nur zu gerne hätte Trainer Thierry Henry das französische U23-Team mit diversen Spielern, unter anderem den Superstars Kylian Mbappé oder Antoine Griezmann, verstärkt – erhielt aber eine Absage nach der anderen. «So viele Körbe habe ich zuletzt in der Schule erhalten», scherzte der ehemalige Stürmer der «Equipe tricolore».

Er vollbringt mit seinem Fuss ziemlich aussergewöhnliche Dinge

Nun ist sein Team nur noch einen Sieg vom Olymp entfernt. Grossen Anteil daran hat Michael Olise. Der Flügelspieler verzückt die Fans mit seinen Glanzleistungen. Nach dem 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen Ägypten im Halbfinal war der 22-Jährige – zusammen mit Jean-Philippe Mateta – der gefeierte Held.

Olise hat jüngst bei Bayern München einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Mit den Bayern möchte er «so viele Titel wie möglich gewinnen», erklärte der Offensivspieler nach seinem Wechsel von Crystal Palace in die bayrische Metropole. Noch gilt sein Fokus aber voll und ganz der Mission Olympia.

Vielseitigkeit als Trumpf

«Michael hat wieder den Unterschied gemacht. Er vollbringt mit seinem Fuss ziemlich aussergewöhnliche Dinge», gerät Henry ins Schwärmen. Olise sei, ergänzte der Coach mit Blick auf bisher zwei Turniertore und vier Vorlagen, «ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er kann passen, er kann treffen, er hat ein sehr gutes Raumverständnis. Er weiss, wie er zu pressen hat.»

Olise soll auch im Endspiel gegen Spanien eine zentrale Rolle einnehmen. Im Parc des Princes können «Les Bleuets» natürlich auch auf den Support der Fans zählen. Nach Spielen in Marseille, Nizza und Lyon spielt das Henry-Team erstmals in Paris. «Seit wir hier sind, realisieren wir etwas mehr, was abgeht», freut sich Henry. Nun soll am Freitagabend die ganz grosse Party folgen.