In der ersten Leichtathletik-Entscheidung in Paris gewinnt Brian Daniel Pintado (ECU) über 20 km Gehen die Goldmedaille.

Bei den Frauen erreicht Weltrekordhalterin Yang Jiayu (CHN) das Ziel nach einem souveränen Auftritt als Erste.

20 km Gehen, Männer: Pintado sichert sich Gold

Das erste Olympiagold in der Leichtathletik geht an den Ecuadorianer Brian Daniel Pintado. Der 29-Jährige, der 2023 in Budapest WM-Zweiter über die 35 km geworden ist, jubelte im Ziel wie wild über sein erstes Edelmetall an Olympischen Spielen und Ecuadors erste Goldmedaille. Für die 20 km brauchte Pintado 1:18:55 Stunden – damit verpasste er den 2012 in London von Ding Chen (CHN) aufgestellten Olympia-Rekord um nur gerade 9 Sekunden. 14 Sekunden nach Pintado überquerte der Brasilianer Caio Bonfim die Ziellinie, Bronze sicherte sich der spanische Weltmeister Alvaro Martin (1:19:11). Das Rennen wurde erst mit einer halben Stunde Verspätung gestartet, nachdem zuvor ein Gewitterschauer über Paris niedergegangen war.

20 km Gehen, Frauen: Chinesin Yang gewinnt

Bei den Frauen hat sich die Chinesin Yang Jiayu die Goldmedaille geschnappt. Für die 20 km brauchte die 28-Jährige 1:25:54 Stunden. Damit verpasste Yang ihren vor mehr als drei Jahren im heimischen Huangshan aufgestellten Weltrekord um rund 2 Minuten. Der olympische Rekord von Landsfrau Qieyang Shijie (London 2012) ist 38 Sekunden unter ihrer Zeit. Silber ging an die Spanierin Maria Perez (1:26:19), Bronze holte sich Jemima Montag aus Australien in 1:26:25 Stunden.