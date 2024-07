Per E-Mail teilen

Legende: Keine Entscheidung für oder gegen Israel Der Antrag von Palästinas Fussballverband wird erst nach den Olympischen Spielen von der Fifa besprochen. IMago/ PA Images

Nach Angaben der Fifa haben beide Parteien um eine Fristverlängerung gebeten. Es werde «mehr Zeit benötigt, um diesen Prozess mit der gebotenen Sorgfalt und Vollständigkeit abzuschliessen», heisst es. Eine Bewertung werde dem Fifa-Rat nun bis spätestens 31. August vorgelegt.

Israels Fussballer: Grünes Licht für Olympische Spiele

Mit der Vertagung der Entscheidung steht fest, dass Israel am olympischen Fussballturnier der Männer teilnehmen darf. Der palästinensische Verband hatte auf dem Fifa-Kongress im Mai im thailändischen Bangkok einen Antrag auf «angemessene, sofortige Sanktionen gegen israelische Teams» gestellt.

Dabei wirft der Verband Israel den Bruch internationalen Rechts besonders in Gaza vor und beruft sich auf Fifa-Statuten mit Bezug auf Menschenrechte. Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober des vergangenen Jahres in Israel verübten.