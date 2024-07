Per E-Mail teilen

Die südkoreanische Delegation war am Freitag während der Fahrt über die Seine unter dem Ländernamen «Demokratische Volksrepublik Korea» vorgestellt worden, der offiziellen Bezeichnung Nordkoreas.

«Wir entschuldigen uns zutiefst für den Fehler, der bei der Präsentation der südkoreanischen Mannschaft während der Übertragung der Eröffnungsfeier aufgetreten ist», erklärte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Samstag auf Koreanisch auf den sozialen Medien.

00:29 Video IOC-Sprecher: «Entschuldigen uns von ganzem Herzen» (engl.) Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Seoul verärgert

In Südkorea löste der Fauxpas verärgerte Reaktionen aus. Das Sportministerium in Seoul äusserte sein Bedauern über den Vorfall. In einer Erklärung hiess es, die zweite südkoreanische Vize-Sportministerin Jang Mi Ran habe zur Klärung um ein Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach gebeten.

Das Ministerium habe zudem das Aussenministerium in Seoul aufgefordert, «einen starken Protest an die französische Seite» zu richten. Überdies wolle das Nationale Olympische Komitee Südkoreas mit dem Organisationskomitee der Spiele und dem IOC zusammentreffen, um seinen Protest auszudrücken.

Tiefpunkt in den Beziehungen

Derzeit befinden sich Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea nach zahlreichen Scharmützeln auf beiden Seiten auf einem Tiefpunkt. Die beiden Koreas befinden sich faktisch gesehen immer noch im Krieg, da der Konflikt in den 1950er-Jahren mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag geendet hat.