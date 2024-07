Alena Marx verpasst an den Olympischen Spielen in Paris im Canadier-Einer im Final die Medaillen.

Die Bernerin landet im Final der besten 12 auf dem 8. Rang und sichert sich ein Diplom.

Eine letzte Medaillen-Chance hat Marx von Freitag bis Sonntag im Kajak-Cross.

Der olympische Wildwasser-Kanal in Vaires-sur-Marne und Alena Marx – das ist bislang noch nicht die ganz grosse Liebesbeziehung. Wie bereits im Kajak-Einer, sowie im Vorlauf und Halbfinal im Canadier-Einer schaffte die Bernerin auch im Canadier-Final keinen ganz perfekten Durchgang. Mit einer Laufzeit von 1:54,61 Minuten landete sie am Ende aber dennoch auf dem starken 8. Schlussrang.

Im Final der besten 12 startete Marx verhalten und handelte sich schnell einen Rückstand ein. Danach steigerte sie sich und passierte Tor um Tor besser. Die Aufholjagd endete jedoch am zweitletzten Tor, das sie ganz leicht touchierte.

Auch ohne die daraus resultierenden 2 Strafsekunden wären die Medaillen für Marx aber ausser Reichweite gelegen, verlor sie doch 4,66 Sekunden auf Bronze. Gold sicherte sich die im Final entfesselte Australierin Jessica Fox, die Elena Lilik (GER) um fast 2,5 Sekunden distanzierte. Bronze ging mit knapp 9 Sekunden Rückstand an die US-Amerikanerin Evy Leibfarth (USA). Fox hatte bereits den Bewerb im Kajak-Einer für sich entschieden. Gabriela Satkova (CZE), schnellste in den Vorläufen und in den Halbfinals, musste sich nach einem fehlerhaften Lauf mit Platz 7 begnügen.

Das Spektakel folgt erst noch

So oder so waren die bisherigen Olympischen Spiele aus Sicht von Marx ein Steigerungslauf: Nachdem sie im Kajak-Einer den angestrebten Finaleinzug am Sonntag verpasst hatte, verbesserte sich die 23-Jährige im Canadier-Einer von den Vorläufen über den Halbfinal in den Final von Lauf zu Lauf. Mit ihrer Schlussklassierung darf sie zufrieden sein.

Und das Beste: Eine letzte Chance auf Olympia-Edelmetall besitzt Marx noch. Von Freitag bis Sonntag kämpft sie im Kajak-Cross um die Medaillen. In der spektakulären Disziplin, die erstmals olympisch ist, weist Marx 2 EM-Titel auf.