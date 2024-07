Am 26. Juli 2024 starten die 33. Olympischen Spiele in Paris. SRF berichtet in TV, Radio und online täglich von früh bis spät live aus der französischen Hauptstadt. Dank neun Livestreams im «Olympia Player» auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App entgeht dem Publikum keine Entscheidung.

Legende: Moderieren das SRF-Studio in Paris Annette Fetscherin und Lukas Studer SRF

329 Medaillensätze werden zwischen dem 26. Juli und 11. August 2024 an den Olympischen Sommerspielen in Paris vergeben. Etwa 10’500 Athletinnen und Athleten aus über 200 Nationen kämpfen um das begehrte Edelmetall. Schweizer Radio und Fernsehen begleitet den grössten Sportevent der Welt täglich von früh bis spät und berichtet im Fernsehen insgesamt rund 240 Stunden aus der französischen Hauptstadt.

Täglich mindestens 14 Stunden Liveprogramm im TV

Auf SRF zwei kann das TV-Publikum täglich mindestens 14 Stunden am Stück in die Welt der Olympischen Spiele eintauchen. An den Wettkampftagen ist SRF zwischen 09.00 und 23.00 Uhr durchgehend live auf Sendung. Je nach Wettkampfprogramm beginnt die Übertragung auch einmal früher oder dauert länger. Speziell im Fokus des Programms stehen die Schweizer Athletinnen und Athleten. Im Vorfeld fühlt SRF bei ihnen – auch im Olympischen Dorf – den Puls. Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung sind, wenn immer möglich, Teil der TV-Liveübertragung.

Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie weitere Gäste begrüsst das Moderationsduo Annette Fetscherin und Lukas Studer im Nachgang zum Interview im SRF-Studio. Dieses befindet sich – wie die Studios der weiteren sprachregionalen Sender der SRG – am Trocadéro-PIatz im Herzen von Paris. Dort finden auch die Triathlons, Rad-Strassenrennen, Marathons und 20km-Gehen-Wettbewerbe statt.

Keine Entscheidung verpassen dank neun Livestreams im «Olympia Player»

Wer keine Entscheidung an den Olympischen Spielen 2024 verpassen möchte, nutzt am besten den «Olympia Player» auf srf.ch/sport oder in der SRF Sport App. Dank den Streams von SRF, RTS und RSI sowie sechs weiteren Web-Livestreams inklusive Liveticker können die Nutzenden ihren Lieblingsevent auch dann live mitverfolgen, wenn dieser nicht im Fernsehen zu sehen ist, und sich ihr individuelles Olympia-Programm zusammenstellen. Die Inhalte der neun Livestreams stehen ferner bis zum Ende der Olympischen Spiele rund um die Uhr für den individuellen Abruf bereit.

Das «Olympia-Special» auf den Online-Plattformen wartet zudem mit diversen weiteren Features auf: Übersicht über alle Resultate, News, Reaktionen, Analysen und Hintergrundberichten sowie vielem mehr. Das TV-Publikum wird im Rahmen des Liveprogramms regelmässig über das Geschehene in den verschiedenen Sportstätten aufdatiert. Zudem zeigt SRF-Reporterin Claudia Moor in der Rubrik «Madame à Paname» Paris und seine Bewohnenden von einigen bislang unbekannten Seiten.

Alle Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung bei Radio SRF 3 live

Auch im Radio sendet SRF täglich direkt von den Olympischen Spielen. Christoph Sterchi, Danja Spichtig, Lionel Mattmüller und Men Marugg begleiten auf Radio SRF 3 die Entscheidungen in Wettkämpfen mit Schweizer Beteiligung sowie internationale Highlights mit regelmässigen Liveschaltungen. Den Schwerpunkt legt der Radiosender auf die nutzungsstarken Zeiten zwischen 06:00 und 09:00 Uhr morgens sowie 15:00 und 19:00 Uhr nachmittags bzw. abends. Auch auf Radio SRF 1 gibt es 3 regelmässige Olympia-Updates. Jan Zürcher und Ueli Reist liefern Hintergründe, Interviews, Analysen, Einschätzungen und lustige Randgeschichten direkt aus Paris.

Abgerundet wird das umfassende Olympia-Programm bei SRF unter anderem mit mehreren Dokumentationen. In «Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen» begleitete SRF Schweizer Athletinnen und Athleten in der Qualifikation und der Vorbereitung für Olympia 2024. In weiteren Sport-Dokus stehen Weitspringer Simon Ehammer und die 4x100m-Frauenstaffel im Fokus. «Näher an der Schweiz fanden die Olympischen Sommerspiele noch nie statt. Zudem sind es die ersten Spiele in unserer Zeitzone seit zwölf Jahren. Entsprechend gross ist die Vorfreude, und unser Publikum vor den Bildschirmen und Radios darf sich in den kommenden Wochen auf eine geballte Ladung Olympia freuen», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport.

TV-Programm auf SRF zwei