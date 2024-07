Olympia 2024 in Paris kann beginnen: In einer grossen Feier auf und entlang der Seine wurden die Spiele am Freitag so richtig lanciert.

In einer vierstündigen Show

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Paris sind am Freitagabend die Olympischen Sommerspiele 2024 mit einer einmaligen Feier eröffnet worden. Vor geschätzten 400'000 Schaulustigen präsentierten sich die Franzosen auf und entlang der Seine in ihrer ganzen kulturellen Vielfalt. Während die Delegationen aus den 206 teilnehmenden Ländern auf Booten vorbeifuhren, zeigten auf festem Boden Balletttänzer, Popstars, Musical-Darsteller oder Breakdancer Motive aus der langen Geschichte der «Grande Nation».

Besondere Gänsehautmomente: Opernsängerin Marina Viotti sang zu den brachialen Klängen der Heavy-Metal-Band Gojira. Lady Gaga intonierte ein Chanson auf den Stufen vor der Kathedrale Notre Dame. Und die von ihrer unheilbaren Nervenkrankheit gezeichnete Céline Dion schloss die Feier mit einem bis zum Schluss geheim gehaltenen Auftritt unter dem Eiffelturm ab. Die in Frankreich verehrte kanadische Sängerin performte «L'Hymne à l’amour» der französischen Chansons-Ikone Édith Piaf.

Schliessen 03:34 Video Der Auftritt von Céline Dion Aus Paris 2024 Clips vom 26.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 34 Sekunden. 05:03 Video Der Auftritt von Lady Gaga Aus Paris 2024 Clips vom 26.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 3 Sekunden.

Beeindruckend: Wegen der grossen Geheimhaltung und der Komplexität der Inszenierung konnte diese zuvor nie geprobt werden. «Ca ira», ein Slogan aus der Französischen Revolution, lautete das Motto. «Es wird klappen.» Und das tat es, alles andere als selbstverständlich unter schwierigen Umständen, eindrücklich.

Oranges Schweizer Boot

Die Boote fuhren alphabetisch – gemäss französischem Ländernamen – los, weshalb sich zum Beispiel die Deutschen (Allemagne) ungewöhnlich früh auf den Weg machten. Bereits als Zweites war das von viel Applaus begleitete Flüchtlingsteam losgefahren, von dem der ausserhalb von Olympia mittlerweile für die Schweiz startende 10'000-m-Europameister Dominic Lobalu winkte.

00:31 Video Das Schweizer Boot auf der Seine Aus Paris 2024 Clips vom 26.07.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Das stattliche, passend orange lackierte Boot mit den Schweizern stach um 20:26 Uhr «in See», drehte noch eine Ehrenrunde und brauchte dann rund eine Stunde für die sechs Kilometer. Enthusiastisch schwangen Mountainbiker Nino Schurter und Sportschützin Nina Christen die Schweizer Fahne, während die durchnässten Teammitglieder im Regen tanzten.

Um 22:54 Uhr sind die Spiele eröffnet, um 23:22 Uhr brennt das Feuer

Auch auf dem roten Teppich, auf dem unter anderem verdiente Olympioniken wie Fabian Cancellara geehrt wurden, war die Schweiz präsent. Um genau 22:54 Uhr eröffnete der französische Präsident Emmanuel Macron die 33. Sommerspiele im Beisein von IOC-Präsident Thomas Bach offiziell.

00:36 Video Staatspräsident Macron erklärt die Spiele in Paris für eröffnet Aus Paris 2024 Clips vom 26.07.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Bis das olympische Feuer entzündet wurde, dauerte es noch einmal knapp eine halbe Stunde. Unter anderem beteiligten sich Sport-Ikonen wie Zinédine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Carl Lewis und Nadia Comaneci am Fackellauf. Es war aber dem französischen Judoka Teddy Riner und der ehemaligen französischen Leichtathletin Marie-José Pérec vorbehalten, die Flamme zu entzünden. In den kommenden 16 Tagen wird das olympische Feuer an einem Heissluftballon hängend über Paris thronen.