Legende: Ihr wurden Zigaretten und Alkohol zum Verhängnis Kunstturnerin Shoko Miyata. Imago/AFLOSPORT

Das nationale Olympische Komitee Japans schickt Kunstturnerin Shoko Miyata (19) nach Hause, weil sie geraucht und Alkohol konsumiert hat. Shoko Miyata hätte das japanische Frauen-Team an den Sommerspielen als Captain anführen sollen. «Nach ihrer Bestätigung und Gesprächen auf allen Seiten wurde entschieden, dass sie von den Olympischen Spielen abreisen wird», sagte Kenji Nishimura, Generalsekretär des japanischen Turnverbands, am Freitag in Tokio.

Miyata holte an den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren in Liverpool an den Gerätefinals die Bronzemedaille am Schwebebalken. Als Team warten Japans Frauen seit den Olympischen Spielen 1964 (damals Bronze) auf eine Medaille. Miyata gab vor dem Ausschluss aus dem Team zu, dass sie gegen die Regeln verstossen hatte – und zwar schon Ende Juni in einem privaten Umfeld in Tokio. Rauchen und Alkoholkonsum sind in Japan bis 20 verboten.