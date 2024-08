Per E-Mail teilen

Legende: Grosse Freude Torschützin Giulia Gwinn (r.) feiert ihren Treffer. Keystone/AP Photo/Laurent Cipriani

Die deutschen Fussballerinnen holen dank einem 1:0-Sieg gegen Weltmeister Spanien Olympiabronze.

Die chinesischen Tischtennisspieler sichern sich erneut Team-Gold, Frankreich jubelt über Bronze.

Im Volleyball der Männer geht die Bronzemedaille an die USA.

Die argentinischen Landhockey-Spielerinnen gewinnen das Bronzespiel gegen Belgien.

Fussball Frauen: Deutschland gewinnt Spiel um Platz 3

Für das spanische Frauen-Nationalteam hat das olympische Turnier mit einer grossen Enttäuschung geendet. Die als grosse Favoritinnen angetretenen Weltmeisterinnen verloren das Spiel um Platz 3 gegen Deutschland mit 0:1. Das DFB-Team ging in der 65. Minute durch einen Penalty-Treffer von Giulia Gwinn in Führung. Spanien hatte kurz vor Schluss die grosse Chance zum Ausgleich. Alexia Putellas sah aber ihren Elfmeter in der 99. Minute von Ann-Katrin Berger pariert. Die deutsche Torhüterin war bereits im Viertelfinal beim Sieg im Penaltyschiessen gegen Kanada zur Matchwinnerin avanciert. Gegen Spanien sicherte sie ihrem Team die Bronzemedaille und bescherte Trainer Horst Hrubesch, der nach Olympia zurücktritt, einen gelungenen Abschied.

Schliessen 00:53 Video Gwinn behält aus 11 Metern die Nerven Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:41 Video Putellas scheitert an Berger Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Tischtennis Männer: Gold an China, Bronze an Frankreich

Wie vor drei Jahren in Tokio holten die chinesischen Tischtennisspieler Olympia-Gold im Team-Wettkampf. Fan Zhendong, Chuqin Wang und Ma Long setzten sich in einem umkämpften Final mit 3:0 gegen Schweden durch. Sowohl die beiden Einzel als auch das Doppel gingen über fünf Sätze. Zuvor hatte der französische Teenager Félix Lebrun seine Olympiamedaillen-Sammlung erweitert. Nach Bronze im Einzel durfte sich der 17-Jährige auch mit dem Team über einen 3. Schlussrang freuen. Den kleinen Final gegen Japan gewann er an der Seite seines Bruders Alexis und Simon Gauzy mit 3:2. Lebrun hatte entscheidenden Anteil am Erfolg: Er entschied beide Einzel für sich und stellte auch im Entscheidungsmatch den Erfolg sicher.

Schliessen 00:50 Video China bezwingt Schweden im Final Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 00:45 Video Der Matchball von Frankreichs Lebrun Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Volleyball Männer: USA lassen Italien keine Chance

Die Bronzemedaille im Volleyball-Turnier der Männer geht an die USA. Die Amerikaner entschieden das Spiel um Rang 3 gegen Italien mit 3:0 Sätzen (25.23, 30:28, 26:24) für sich. Im Final messen sich am Samstag Frankreich, das in Tokio Gold geholt hatte, und Polen.

Landhockey Frauen: Argentinien holt Bronze

Das Spiel um Platz 3 im Landhockey-Turnier der Frauen hat mit einem Sieg für Argentinien geendet. Die Südamerikanerin besiegten Belgien mit 3:1 im Shootout und sicherten sich die Bronzemedaille. In der regulären Spielzeit waren die Argentinierinnen mit 1:0 und 2:1 in Führung gegangen, die Belgierinnen konnten jeweils ausgleichen. Im Final duellieren sich am Freitagabend die Niederlande und China um die Goldmedaille.