Die deutschen Basketballer schlagen Griechenland und stehen im Halbfinal. Auch Serbien steht in der Runde der letzten 4.

Bei den Handballerinnen ziehen Frankreich und Dänemark in den Halbfinal ein.

Im Volleyball-Turnier der Frauen stehen Brasilien und die Türkei unter den letzten 4.

Basketball Männer: Deutschland spielt um Medaillen

Der Traum der deutschen Basketballer von einer Olympiamedaille geht weiter. Der amtierende Weltmeister setzte sich im Viertelfinal mit 76:63 gegen Griechenland durch. Bei den Deutschen, die in der ersten Halbzeit einen Rückstand von 12 Punkten hatten gutmachen müssen, glänzte Franz Wagner von den Orlando Magic mit 18 Punkten. Bei den Griechen konnte Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks trotz 22 Punkten die Niederlage nicht verhindern. Im Halbfinal trifft Deutschland am Donnerstag auf Frankreich oder Kanada.

Eine noch grössere Aufholjagd benötigte Serbien, um in die Halbfinals einzuziehen. Das Team um den mehrfachen NBA-MVP Nikola Jokic lag im Duell mit Australien zwischenzeitlich mit 24 Punkten in Rücklage, kämpfte sich aber zurück. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung, in der die favorisierten Serben letztlich mit 95:90 die Oberhand behielten. Im Halbfinal dürfte es zum Duell mit den USA kommen, die zuerst allerdings noch Brasilien aus dem Weg räumen müssen.

Handball Frauen: Frankreich und Dänemark weiter

Die französischen Handballerinnen sind einer Medaille einen Schritt näher. Im Viertelfinal gegen Deutschland rangen die Gastgeberinnen Deutschland mit 26:23 nieder. Die Halbfinal-Gegnerinnen der Französinnen ermitteln am Dienstagabend Ungarn und Schweden. Ebenfalls weiter ist Dänemark. Die WM-Dritten von 2023 besiegten die Niederlande mit 29:25. Nun geht es für die Däninnen gegen Norwegen oder Brasilien.

Volleyball Frauen: Brasilien souverän, Türkei zittert

In den ersten beiden Viertelfinals im Volleyball-Turnier der Frauen sind die Favoritinnen weitergekommen. Während sich die Weltranglisten-Zweiten aus Brasilien glatt in 3 Sätzen gegen die Dominikanische Republik durchsetzten, mussten die Türkinnen im Viertelfinal gegen China hart kämpfen. Nach einem Satzrückstand rang die Nummer 3 der Welt die Chinesinnen noch mit 3:2 nieder. Brasilien trifft nun auf die USA oder Polen, die Türkei misst sich mit Italien oder Serbien.