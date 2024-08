Die US-Amerikanerinnen stehen beim olympischen Volleyballturnier in Paris im Final.

Im Handball der Frauen dürfen die Französinnen vom Heimsieg träumen.

Marokko sichert sich im Fussballturnier der Männer die Bronzemedaille.

Im Landhockey geht Bronze an Indien, der Olympiasieger wird noch am Donnerstagabend gekürt.

Volleyball Frauen: USA schlagen Brasilien

Die US-Amerikanerinnen haben sich in einem hochstehenden Halbfinal auf Augenhöhe gegen die favorisierten Brasilianerinnen durchgesetzt. Nach je zwei gewonnenen Sätzen musste der fünfte Durchgang entscheiden. Dort behielten die USA mit 15:11 die Oberhand. Es war die Neuauflage des Finals von Tokio, bereits damals hatten sich die US-Girls durchsetzen können. Der Finalgegner wird am Abend zwischen der Türkei und Italien ermittelt.

Handball Frauen: Französinnen besiegen Schwedinnen

Die Französinnen haben sich nach Verlängerung in den Olympiafinal gespielt. Wie bereits an den letzten Olympischen Spielen besiegten sie Schweden im Halbfinal. Es war allerdings äusserst eng. Erst in der Verlängerung schafften die Gastgeberinnen die entscheidende Differenz. Bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit waren sie sogar noch zurückgelegen. Der 25:25-Ausgleich kurz vor Schluss brachte die Französinnen in die Verlängerung, am Ende stand es 31:28.

00:47 Video 15 Sekunden vor Schluss rettet sich Frankreich in die Verlängerung Aus Paris 2024 Clips vom 08.08.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Fussball Männer: Marokko deklassiert Ägypten

Das Bronzespiel im Fussballturnier der Männer war eine klare Sache. Marokko entschied den rein afrikanischen kleinen Final gegen Ägypten gleich mit 6:0 für sich. Zur Pause stand es 2:0, nach dem Seitenwechsel setzten die Marokkaner zur Gala an. Den Schlusspunkt setzte PSG-Akteur Achraf Hakimi mit dem 6:0 in der 87. Minute.

Landhockey Männer: Der Olympiasieger wird gesucht

Bevor ab 19:00 Uhr der Olympiasieger erkoren wird, Deutschland und die Niederlande messen sich im Final (live im Olympia-Player), wurde der Bronzeplatz ausgespielt. Indien setzte sich dabei knapp mit 2:1 gegen Spanien durch.