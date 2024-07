In Paris werden die Triathleten auf die Folter gespannt. Sie erfahren erst viereinhalb Stunden vor dem Wettkampf, ob ein Start am Dienstag effektiv möglich ist.

Klarheit erst früh am Dienstag

Legende: Hier sind ab Dienstag Wettkämpfe geplant Eine Tribüne vor der Seine, in welcher die Triathleten den Schwimm-Teil absolvieren sollen. imago images/Bildbyran

Die schlechte Wasserqualität der Seine bleibt ein grosses Problem: Die Organisatoren sagten nun auch das für Montag angesetzte Schwimm-Training der Triathleten ab, nachdem die Regenfälle vom Samstag in Paris das Wasser erheblich verschmutzt hatten.

Gemäss Tamara Mathys, der Chefin Leistungssport Swiss Triathlon, sind aber aktuell nicht nur die E-Coli-Bakterien ein Dorn im Auge. Wie sie gegenüber SRF ausführt, ist auch die zu starke Strömung problematisch.

Es zieht ein Rattenschwanz nach sich

Seitens des Veranstalters bleibt man dennoch «zuversichtlich», dass die Medaillenwettbewerbe am Dienstag und Mittwoch stattfinden könnten. So sollte sich dank einem seit Sonntag geleerten Auffangbecken die Strömung beruhigen.

Die Entscheidung über die Durchführung wird erst am frühen Dienstagmorgen um 03:30 Uhr fallen. Um diese Uhrzeit werden zwei Szenarien erwartet:

Nach positiven Signalen kann dann der Start zum olympischen Triathlon der Männer mit dem Schweizer Duo Adrien Briffod und Max Studer effektiv um 08:00 Uhr fallen. Falls der Veranstalter abwinkt, wird das Rennen auf den Freitag, 2. August verschoben. An diesem Tag gibt es keine Ausweichmöglichkeit mehr. Notfalls würde der Triathlon auf einen Duathlon reduziert werden (nur mit den Disziplinen Rad sowie Laufen).

Für den Frauen-Wettkampf wird gleich verfahren: Dort wird am Mittwoch kurzfristig über den geplanten Start für Mittwoch entschieden. Ansonsten müsste ebenso auf Freitag verschoben werden. Und sollte es wirklich zu einem doppelten Triathlon am 2. August kommen, wartet die nächste Herausforderung: Denn dann müsste früher gestartet werden, um das Programm durchpauken zu können, weil die Seine am Vormittag für die Segel-Bewerbe freigegeben werden muss ....