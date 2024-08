Der Chinese Yang Liu wird wie bereits 2021 in Tokio Olympiasieger an den Ringen.

Ringe Männer: Wieder Gold für Liu

Yang Liu hat zum zweiten Mal Olympia-Gold gewonnen. Der 29-jährige Chinese triumphierte wie bereits vor drei Jahren in Tokio an den Ringen. Liu erhielt im Final für seine Übung 15,300 Punkte. Damit liess er seinen Landsmann Jingyuan Zou, der auf 15,233 Zähler kam, knapp hinter sich. Die Bronzemedaille sicherte sich Eleftherios Petrounias (15,000). Der Grieche schaffte es damit an den dritten Sommerspielen in Folge auf das Podest im Ringe-Wettbewerb. 2016 hatte Petrounias in Rio de Janeiro Gold, 2021 in Tokio bereits einmal Bronze gewonnen.