Lena Bickel turnt in der Qualifikation zu einer neuen persönlichen Bestmarke. Simone Biles überzeugt trotz Verletzung.

Die Schweizer Kunstturnerin Lena Bickel hat bei ihrem Olympia-Debüt einen soliden Wettkampf gezeigt. Die 19-Jährige beendete ihr Pensum in der Qualifikation mit 51,131 Punkten. Die Tessinerin steigerte sich im Vergleich zur letztjährigen WM in Antwerpen, wo sie den Olympia-Quotenplatz holte, um 0,499 Punkte.

Am Boden übertrat Bickel zweimal, wodurch sie einen Abzug von 0,4 Punkten erhielt. Über die 13,366 Punkte am Sprung freute sie sich sichtlich. Nach der 1. Subdivision reihte sie sich im Mehrkampf zwischenzeitlich als Sechste ein. Für die Teilnahme am Final der besten 24 reichte es Bickel als 39. wie zu erwarten aber nicht.

Biles trotz Verletzung unantastbar

Diesen wird Simone Biles am Donnerstag als Qualifikationsbeste antreten. Die US-Amerikanische Überturnerin totalisierte ein Total von 59,566 Punkten und qualifizierte sich auch für die Einzelfinals im Sprung, Boden, Schwebebalken.

Sorgenfrei verlief der Wettkampfauftakt für Biles aber nicht. Die 27-Jährige war nach ihrer Bodenübung mit einem bandagierten linken Fuss für ihre Sprünge auf das Podium zurück und humpelte. Nach Aussagen von Trainerin Cecile Landi handelt es sich um eine kleinere Wadenblessur, die sie schon einige Wochen stört. Es gebe aber keine Gedanken daran, sie aus dem Wettkampf zu nehmen

01:25 Video Biles packt einen Sprung der Extra-Klasse aus Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. 02:38 Video Biles' Übung am Stufenbarren Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. 04:25 Video Die Boden-Übung von Simone Biles Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. 03:41 Video Biles' Übung am Schwebebalken Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024.

Trotz der offensichtlichen Einschränkung lief die Ausnahme-Turnerin normal an, zeigte ihren «Biles II», den schwersten Sprung im Frauen-Turnen. Bei der Landung versuchte sie aber, nicht mit dem ganzen Gewicht auf ihrem lädierten Bein aufzukommen.