Legende: Bestreitet ihren dritten Olympia-Final Die brasilianische Legende Marta.

Vor 9 Tagen, am 31. Juli, vergoss Marta bittere Tränen. Zum Vorrunden-Abschluss des olympischen Fussball-Turniers gegen Spanien sah die Brasilianerin, die ihre Karriere nach den Sommerspielen beenden wird, nach einem groben Foul an Olga Carmona die rote Karte. Die sechsfache Weltfussballerin des Jahres wurde daraufhin für zwei Spiele gesperrt.

Die Südamerikanerinnen mussten im Viertel- und Halbfinal auf die Stürmerin verzichten, ein Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof TAS gegen den Ausschluss für den Halbfinal wurde abgewiesen. Die Karriere der 38-Jährigen drohte, auf der Tribüne zu enden. Ihre Farben sorgten aber dafür, dass Marta doch noch zu einem letzten grossen Auftritt kommt. Dank Siegen gegen Frankreich und Spanien in der K.o.-Phase zogen die Brasilianerinnen in den Final ein.

01:59 Video Archiv: Martas Kung-Fu-Tritt gegen Carmona Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Olympiagold als absolute Krönung?

Statt einem unwürdigen Abschied winkt Marta nun die Chance, ihre grossartige Laufbahn zum Abschluss mit Olympiagold zu krönen. Es wäre der grösste Erfolg in der Karriere der Ausnahmespielerin. Zwar holte Marta auf Klubebene elf Titel, mit dem brasilianischen Nationalteam stehen bisher aber «nur» drei Triumphe an der Copa America zu Buche.

Schlechte Erinnerungen an die USA

An Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen reichte es für Marta noch nicht zum Triumph. 2007 unterlag Brasilien im WM-Final Deutschland, an Olympischen Spielen musste sie sich 2004 und 2008 mit der Silbermedaille begnügen. Besonders brisant: In beiden Olympia-Finals verlor Brasilien in der Verlängerung gegen die USA, die mittlerweile bei vier Goldmedaillen stehen.

Am Samstag kommt es nun in Paris ab 17:00 Uhr zur Neuauflage dieser Final-Affiche (live bei SRF zu sehen). Und vielleicht steht am Ende der ganz grosse Coup für Brasilien über die USA – und der perfekte Abschluss für Marta.