Legende: Künftig ohne Teile seines Ringfingers unterwegs Australiens Feldhockey-Spieler Matthew Dawson (hier während eines Länderspiels im Februar 2023). IMAGO/ZUMA Press Wire

Der australische Hockeyspieler Matthew Dawson hat sich vor den Sommerspielen in Paris Teile seines Ringfingers amputieren lassen, um am olympischen Turnier teilnehmen zu können. «Ich hatte nicht viel Zeit, um die Entscheidung zu treffen», sagte der 29-Jährige am Donnerstag in der australischen Nachrichtensendung 7News.

Sein rechter Ringfinger sei gebrochen gewesen, der Arzt habe ihm die Möglichkeiten gegeben, ihn heilen zu lassen oder die Spitze zu amputieren. Hätte sich der Silbermedaillen-Gewinner von Tokio für den regulären Heilungsprozess entschieden, wäre ein Start in Paris nicht infrage gekommen. «Ich glaube, ich hatte alle Informationen, die ich für die Entscheidung gebraucht habe», sagte Dawson: «Nicht nur, um in Paris zu spielen, auch für mein Leben danach.»

Nationalcoach begrüsst Entscheidung Box aufklappen Box zuklappen Im Team kommt Dawsons rigoroser Umgang mit der Verletzung bestens an. «Volle Punktzahl für Matt. Offensichtlich ist er sehr daran interessiert, in Paris zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gemacht hätte, aber er hat es durchgezogen. Das ist grossartig», sagte Nationaltrainer Colin Batch.

Seine Ehefrau liess der Australier bei seiner Entscheidungsfindung aussen vor. «Ich habe die Entscheidung getroffen und dann meine Frau angerufen», berichtete Dawson: «Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht möchte, dass sie eine voreilige Entscheidung trifft.» Über die Reaktion seiner Frau ist nichts bekannt.