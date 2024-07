Stan Wawrinka trifft beim olympischen Tennisturnier in der 1. Runde auf Pawel Kotow.

In der 2. Runde könnte es zum Kracher-Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal kommen.

Viktorija Golubic misst sich in Paris zum Auftakt mit Jessica Pegula.

Die Auslosung für das Tennisturnier an den Olympischen Spielen in Paris hat Stan Wawrinka ein bekanntes Los beschert. Der 39-jährige Waadtländer bekommt es in der 1. Runde mit Pawel Kotow (ATP 62) zu tun. Das bisher einzige Duell mit dem Russen liegt nur rund zwei Monate zurück. Die Partie wird am Samstag auf Court Simonne Mathieu, dem drittgrössten Platz der Anlage, stattfinden und dürfte ungefähr um 16:30 Uhr beginnen.

Legende: Kennt seinen Auftaktgegner Stan Wawrinka. Keystone / CHRISTOPHE PETIT TESSON

An den diesjährigen French Open standen sich Wawrinka und Kotow in der 2. Runde gegenüber. Trotz Aufholjagd blieb die Schweizer Weltnummer 109 nach 3:40 Stunden und 4 Sätzen am 25-Jährigen hängen. An gleicher Stätte bietet sich Wawrinka nun die Chance zur Revanche. Gelingt ihm diese, würde in der 2. Runde Alexei Popyrin (AUS/ATP 46) oder Nicolas Jarry (CHI/ATP 24) auf Wawrinka warten.

02:26 Video Archiv: Wawrinka bleibt an den French Open 2024 an Kotow hängen Aus Sport-Clip vom 30.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden.

Golubic trifft auf Pegula

Eine schwierige Startaufgabe steht auch Viktorija Golubic (WTA 79) bevor. Die einzige Schweizerin in Paris trifft am Sonntag in der 1. Runde auf die Weltnummer 6 Jessica Pegula. Auf der WTA-Tour standen sich Golubic und die US-Amerikanerin erst einmal gegenüber. An den US Open 2022 schlug Pegula Golubic ebenfalls in der 1. Runde mit 6:2, 6:2.

01:38 Video Archiv: Golubic scheitert an den US Open 2022 an Pegula Aus Sport-Clip vom 30.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Djokovic vs. Nadal in der 2. Runde?

In Paris könnte es derweil schon in der 2. Runde zum Aufeinandertreffen zwischen Novak Djokovic (ATP 2) und Rafael Nadal (ATP 161) kommen. Schlägt Djokovic Erstrundengegner Matthew Ebden (AUS), trifft er danach auf den Sieger der Begegnung Nadal vs. Marton Fucsovics (HUN/ATP 83).

Ein einfacheres Los erhielt derweil Carlos Alcaraz (ATP 3). Der Spanier trifft in der 1. Runde auf Hady Habib (ATP 275) aus dem Libanon. Bei den Frauen wurde der Topfavoritin und Weltnummer 1 Iga Swiatek die Rumänin Irina-Camelia Begu (WTA 136) zugelost.