Legende: Kennen ihre Gegnerinnen in Paris Esmée Böbner (links) und Zoé Vergé-Dépré. imago images/Eibner Europa

Beachvolleyball: Auslosung steht fest

Die an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmenden Schweizer Frauen-Duos kennen ihre Gegnerinnen in der Gruppenphase. Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré spielen gemäss Auslosung in der Gruppe D gegen je ein Duo aus Kanada, Lettland und Paraguay. Tanja Hüberli und Nina Brunner bekommen es in der Gruppe F mit einem französischen, einem spanischen und einem deutschen Duo zu tun. Die 24 Teams sind in sechs Vierer-Gruppen eingeteilt. Die besten zwei Teams jeder Gruppe und die besten vier Drittplatzierten qualifizieren sich für die Achtelfinals.

00:57 Video Archiv: Platz 3 für Böbner/Vergé-Dépré in Brasilia Aus Sport-Clip vom 06.05.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Schiessen: Schweizer Mixed-Team nicht zugelassen

Die Schweiz wird an den Olympischen Spielen in Paris im Schiessen trotz gesichertem Quotenplatz kein Mixed-Team mit dem Luftgewehr über 10 m stellen. Der Grund: Der internationale Schiesssport-Verband anerkennt nur Teams, bei denen sowohl die Frau als auch der Mann für das Einzel mit dem Luftgewehr selektioniert sind. Bei Christoph Dürr, dem einzigen Schweizer Gewehrschützen in der Olympia-Equipe, ist dies einzig mit dem Kleinkaliber-Gewehr beim Dreistellungsmatch über 50 m der Fall.