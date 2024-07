Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Auch in Paris ist Corona nicht weg Beim australischen Wasserball-Team ist die Krankheit bei einer Sportlerin ausgebrochen (Symbolbild). IMAGO Images/Bildbyran

Wasserball: Corona im australischen Team

Eine australische Wasserballerin ist kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris positiv auf Corona getestet worden. Das teilte Anna Meares, Australiens Delegationsleiterin, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Grosse Sorgen vor einer Ausbreitung im Team macht sich die 40-Jährige jedoch nicht. Covid würde nicht anders behandelt werden als andere Viren wie bei einer Grippe, sagte Meares: «Das ist nicht Tokio.» Meares versicherte, dass es der Spielerin «nicht besonders schlecht» gehe und sie sogar trainiere. Untergebracht sei sie jedoch in einem Einzelzimmer, «enge Kontakte werden überwacht und getestet», sagte Meares.