Leichtathletik: Keine weiteren Starts für Lyles

Noah Lyles wird an den Olympischen Spielen in Paris keine weiteren Wettkämpfe bestreiten. Der Amerikaner muss auf die geplanten Starts in den Staffeln wegen seiner Corona-Erkrankung verzichten. «Es sind nicht die Olympischen Spiele, von denen ich geträumt habe, aber sie hinterlassen so viel Freude in meinem Herzen», teilte Lyles mit. Beim 100-m-Olympiasieger war die Infektion mit dem Coronavirus am Dienstag festgestellt worden. Lyles entschied sich dennoch für den Start im 200-m-Rennen, in dem er am Donnerstagabend Platz 3 belegte. Ursprünglich hatte er geplant, auch in den Staffeln über 100 m und 400 m anzutreten.