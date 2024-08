Legende: Wurde vorläufig suspendiert Dominique Lasconi Mulamba. imago images/Shutterstock

Leichtathletik: Positive Dopingprobe bei Mulamba

Am Schlusstag der Olympischen Spiele in Paris haben die Organisatoren einen fünften Dopingfall vermeldet. Er betrifft den kongolesischen Leichtathleten Dominique Lasconi Mulamba. Der vorläufig suspendierte Sprinter war in den Vorläufen über 100 m ausgeschieden. Für die weiteren Dopingfälle an den Spielen in Paris hatten die griechische Stabhochspringerin Eleni-Klaoudia Polak, der irakische Judoka Sajjad Sehen, die nigerianische Boxerin Cynthia Ogunsemilore und der afghanische Judoka Mohammad Samim Faizad gesorgt.