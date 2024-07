Per E-Mail teilen

Bei den BMX-Freestylerinnen gewinnt die Chinesin Yawen Deng Gold. Silber geht in die USA, aber nicht an die Topfavoritin.

BMX Freestyle: Deng siegt, Roberts enttäuscht

Die Chinesin Yawen Deng ist die neue Olympiasiegerin im BMX Freestyle der Frauen. Die 18-jährige Weltnummer 2 zeigte zwei blitzsaubere Läufe, die mit 92,50 respektive 92,60 Punkten belohnt wurden. In diese Sphären kam keine andere Athletin. Auch nicht die fünffache Weltmeisterin und Weltnummer 1 Hannah Roberts. Die Topfavoritin aus den USA, welche die Qualifikation gewonnen hatte, stand bei ihrem 2. Run unter Zugzwang (nach 70,00 Punkten im 1. Run). Roberts hielt dem Druck nicht stand, ihr misslang bereits die Landung des 1. Sprungs. Damit musste die 22-Jährige mit Rang 8 Vorlieb nehmen. In die Bresche sprang immerhin Landsfrau Perris Benegas, die mit 90,70 Punkten Zweite wurde. Bronze holte sich Natalya Diehm aus Australien (88,80 Punkte). Nikita Ducarroz, die Schweizer Bronze-Gewinnerin von Tokio, war bereits in der Quali auf der Strecke geblieben.