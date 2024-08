Vom 10-m-Brett überragen die Chinesinnen im Wasserspringen alle und holen Silber und Gold.

Im Skateboard Park kürt sich die 14-jährige Australierin Arisa Trew zur Olympiasiegerin.

Joshua Cheptegei wird auf einen Start über 5000 m verzichten.

Wasserspringen: Nächster Olympiasieg für China

Die Chinesin Hongchan Quan hat im Wasserspringen vom 10-m-Brett die Goldmedaille gewonnen. Gemeinsam mit ihrer Landsfrau Yuxi Chen sprang sie in einer eigenen Liga. Quan holte sich mit 425,60 Punkten ihren zweiten Olympiasieg, Chen musste sich mit 420,70 Punkten und Silber begnügen. Bronzegewinnerin Rae Mi Kim aus Nordkorea lag mit 372,10 Zählern bereits deutlich zurück.

Skateboard: Australierin Trew triumphiert

Die erst 14-jährige Australierin Arisa Trew hat sich den Olympiasieg in der Disziplin Skateboard Park gesichert. Der Final war hochstehend und bis zum Schluss spannend, 7 von 8 Finalistinnen lieferten ihren besten Run im 3. und letzten Versuch ab. Trew holte am Ende mit 93,18 Punkten Gold. Die beiden 15-jährigen Cocona Hiraki (JPN) und Sky Brown (GBR) auf dem Silber- bzw. Bronzeplatz lagen weniger als einen ganzen Zähler zurück.

Leichtathletik: Cheptegei nicht über 5000 m

Joshua Cheptegei (UGA) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass er in Paris nicht über die 5000 Meter an den Start gehen wird. «Nach Gesprächen mit meinem Team haben wir beschlossen, das Rennen auszulassen», schrieb der Titelverteidiger und Weltrekordhalter in den sozialen Netzwerken. Als Grund nannte Cheptegei die fehlende Erholungszeit nach dem 10'000-m-Rennen vom Samstag, bei dem er die Goldmedaille gewonnen hatte. Die Vorläufe stehen am Mittwoch im Programm, der Final findet am Samstag statt.