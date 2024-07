Bei den BMX-Freestylerinnen gewinnt die Chinesin Yawen Deng Gold. Silber geht in die USA, aber nicht an die Topfavoritin.

Hochklassig und hochspannend verläuft der Männer-Wettkampf. Am Ende jubelt ein Argentinier.

Im Schiessen (Trap) jubelt Guatemala über seine erste Olympia-Goldmedaille. Adriana Ruano Olivia triumphiert.

BMX Freestyle, Frauen: Deng siegt, Roberts enttäuscht

Die Chinesin Yawen Deng ist die neue Olympiasiegerin im BMX Freestyle der Frauen. Die 18-jährige Weltnummer 2 zeigte zwei blitzsaubere Läufe, die mit 92,50 respektive 92,60 Punkten belohnt wurden. In diese Sphären kam keine andere Athletin. Auch nicht die fünffache Weltmeisterin und Weltnummer 1 Hannah Roberts. Die Topfavoritin aus den USA, welche die Qualifikation gewonnen hatte, stand bei ihrem 2. Run unter Zugzwang (nach 70,00 Punkten im 1. Run). Roberts hielt dem Druck nicht stand, ihr misslang bereits die Landung des 1. Sprungs. Damit musste die 22-Jährige mit Rang 8 Vorlieb nehmen. In die Bresche sprang immerhin Landsfrau Perris Benegas, die mit 90,70 Punkten Zweite wurde. Bronze holte sich Natalya Diehm aus Australien (88,80 Punkte). Nikita Ducarroz, die Schweizer Bronze-Gewinnerin von Tokio, war bereits in der Quali auf der Strecke geblieben.

BMX Freestyle, Männer: Torres Gil ist Olympiasieger

Der Medaillenkampf bei den Männern war eine ganz enge Kiste. Im 1. Run legte der Argentinier José Torres Gil mit 94,82 Punkten eine Marke vor, an der sich im 2. Run alle Konkurrenten die Zähne ausbissen. Zuerst schob sich der Amerikaner Marcus Christopher auf Rang 2 (93,11). Danach erreichte die Stimmung auf der Place de la Concorde ihren Höhepunkt: Der Einheimische Anthony Jeanjean schickte sich an, Torres Gil an der Spitze abzulösen. Jeanjean zeigte einen atemberaubenden Run, vermochte mit 93,76 Zählern aber nur Christopher, nicht aber Torres Gil zu überflügeln. Als Letzter griff Kieran Reilly nach Gold. Doch auch der Brite kam nicht an Torres Gils Marke heran. Er vermochte indes Jeanjean um 0,15 Punkte abzufangen und sicherte sich Silber. Christopher rutschte dadurch aus den Medaillenrängen.

Schiessen: Guatemala schreibt Geschichte

Guatemala hat zum ersten Mal eine Goldmedaille an Olympischen Spielen gewonnen. Zu verdanken hat das zentralamerikanische Land dies der Schützin Adriana Ruano Olivia. Die 29-Jährige siegte im Trap, auch Wurfscheibenschiessen genannt, vor der Italienerin Silvana Stanco und der Australierin Penny Smith. Vor drei Jahren hatte Ruano Olivia in Tokio noch den 26. Platz belegt. Bereits am Vortag hatte die Disziplin Trap für Jubel im guatemaltekischen Lager gesorgt. Jean Pierre Brol Cardenas wurde Dritter bei den Männern. Damit feierte Guatemala an den aktuellen Spielen bereits doppelt so oft wie zuvor. Zwischen 1952 und 2023 hatte Guatemala nur eine einzige Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen.