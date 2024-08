Legende: Freut sich über ihren achten Olympiasieg Isabell Werth. AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Deutschland jubelt über Gold im Team-Dressurreiten.

Tischtennisspielerin Chen Meng aus China schlägt im Final Landsfrau Sun Yingsha und ist Olympiasiegerin.

Auch im Badminton-Doppel gehen Gold und Silber nach China.

Dressurreiten: Werth zum 8. Mal vergoldet

Die Dressur-Equipe um die neue deutsche Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat nach Rio 2016 und Tokio 2021 zum dritten Mal in Folge Gold geholt. Im Grand Prix Special setzten sich Frederic Wandres mit Bluetooth, Isabell Werth mit Wendy und Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera hauchdünn vor Dänemark und Grossbritannien durch. Werth schloss mit ihrem achten Olympiasieg an der Spitze der ewigen Bestenliste zur ehemaligen Kanutin Birgit Fischer auf.

Tischtennis: Chinesischer Sieg im Frauen-Einzel

Der Einzel-Wettkampf der Tischtennisspielerinnen war fest in chinesischer Hand. Meng Chen und Yingsha Sun zogen dank 4:0-Siegen in ihren Halbfinals in den Final ein. Dort lieferten sich die beiden Landsfrauen ein packendes Duell. Die topgesetzte Sun konnte den 1. Satz für sich entscheiden und glich später auch noch zum 2:2 aus. Im 5. und 6. Satz machte Chen, die Nummer 2 des Turniers, dann aber alles klar und sicherte sich dank dem 4:2-Sieg die Goldmedaille. Bronze ging an die Japanerin Hina Hayata.

Badminton: Chen/Jia mit Favoritinnensieg

Qing Chen Chen und Yi Fan Jia sind ihrer Favoritinnenrolle im Badminton-Doppel gerecht geworden. Nachdem die topgesetzten Chinesinnen im Halbfinal gegen die Malaysiarinnen Pearly Tan und Muralitharan Thinaah noch über die volle Distanz gemusst hatten, liessen sie im Final ihren Landsfrauen Sheng Shu Liu und Ning Tan keine Chance und gewannen dank dem 22:20, 21:15-Sieg Gold. Das Spiel um Platz 3 entschieden die Japanerinnen Nami Matsuyama und Chiharu Shida gegen Tan/Thinaah für sich.