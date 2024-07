Basketball: US-«Dream Team» glänzt gegen Serbien

Der erste Auftritt der amerikanischen Basketballer wurde mit Spannung erwartet, und das Starensemble um LeBron James zeigte im Stade Pierre-Mauroy von Lille sogleich, dass es als grosser Favorit auf die Goldmedaille in dieses olympische Turnier steigt. Gegen Serbien starteten die USA mit einem 110:84-Sieg. James, der 39-jährige Superstar der Los Angeles Lakers, der in Paris seine dritte olympische Goldmedaille nach 2008 und 2012 anstrebt, war mit 21 Punkten, neun Assists und sieben Rebounds eine prägende Figur. Ebenso Kevin Durant von den Phoenix Suns, der MVP des olympischen Turniers von Tokio 2021, der als Einwechselspieler mit 23 Punkten zum besten Skorer der Partie avancierte.

Skateboard: Gold an 14-Jährige

Die erst 14-jährige japanische Skateboarderin Coco Yoshizawa hat sich an den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille im Street-Wettbewerb gesichert. Yoshizawa siegte mit 272,5 Punkten vor ihrer 15-jährigen Landsfrau Liz Akama (265,95) und der 16-jährigen Brasilianerin Rayssa Leal (253,37). Die Japanerinnen hatten bereits vor drei Jahren an den Heimspielen in Tokio die Skateboard-Disziplinen dominiert. Auch damals waren viele Medaillengewinnerinnen sehr jung. Momiji Nishiya triumphierte im Street-Wettbewerb als 13-Jährige, Kokona Hiraki gewann im Park als Zwölfjährige Silber.

Fechten: Japan jubelt über Olympiasieg

Im Degenfechten der Männer holte der Japaner Koki Kano die Goldmedaille. Er gewann das Finalgefecht gegen Yannick Borel (FRA). Bronze sicherte sich Mohamed Elsayed (EGY). Der einzige Schweizer Vertreter, Alexis Bayard, war bereits im Sechzehntelfinal ausgeschieden. Im Florett der Frauen holte Lee Kiefer (USA) Gold. Sie bezwang im Final ihre Landsfrau Lauren Scruggs. Eleanor Harvey (CAN) wurde Dritte.

Schiessen: Gold nach Südkorea und China

Der Wettbewerb an der Luftpistole über 10 m ist zum Duell zweier Mitbewohnerinnen geworden. Am Ende setzte sich die Südkoreanerin Ye Jin Oh mit Olympiarekord entsprechenden 243,2 Punkten vor Landsfrau Yeji Kim (241,3) durch. Gram kam bei Kim dennoch nicht auf: «Sie ist wie meine jüngste Schwester und ich wollte immer für sie da sein», freute sie sich über die 12 Jahre jüngere Oh. Bei den Männern siegte der Chinese Yu Xie (240,9) vor den Italienern Federico Maldini (240,0) und Paolo Monna (218,6).