Legende: Das britische Trio ganz zuoberst Letztmals gewann Grossbritannien 2012 in London Gold im Teamspringen. Reuters/Zohra Bensemra

In Abwesenheit der Schweizer Equipe entscheidet Grossbritannien den Teamfinal der Springreiter für sich.

Im Trampolin gewinnt eine neutrale Athletin Edelmetall.

Springreiten: Grossbritannien dominiert Teamfinal

Grossbritannien hat erstmals seit 2012 wieder Olympiagold im Teamspringen gewonnen. Die Briten Ben Maher auf Dallas Vegas Batilly, Harry Charles auf Romeo und Scott Brash auf Jefferson handelten sich bloss 2 Strafpunkte ein. Silber ging an die USA (4 Fehlerpunkte), Bronze sicherte sich Frankreich (7). Deutschland, das am Vortag in der Qualifikation mit 0 Fehlerpunkten brilliert hatte, musste sich mit Schlussrang 5 begnügen (8). Die Schweizer Springreiter hatten am Donnerstag in der Quali schwer enttäuscht, sich 6 Abwürfe geleistet und den Teamfinal verpasst.

Trampolin: Belarussin Bardsilouskaja holt unter neutraler Flagge Silber

Die Belarussin Wijaleta Bardsilouskaja hat bei den Olympischen Spielen im Trampolin für die erste Medaille aus dem umstrittenen Kreis der wegen des Ukraine-Kriegs unter neutraler Flagge startenden Athletinnen und Athleten aus Belarus und Russland gesorgt. Die 19-Jährige holte in der Arena Bercy mit 56,060 Punkten Silber. Im Final musste sie sich damit nur der Britin Bryony Page (56,480) geschlagen geben. Dritte wurde die Kanadierin Sophiane Méthot (55,650).