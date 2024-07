Rugby: Frankreich gewinnt Olympiagold

Die erste Goldmedaille für Gastgeber Frankreich ist Tatsache: Das Rugby-Team hat dank einem am Ende diskussionslosen 28:7-Finalsieg gegen Fidschi die Spiele aus französischer Sicht so richtig lanciert. Zuerst sah es im ausverkauften Stade de France allerdings danach aus, als ob die Favoriten aus Ozeanien auch bei der 3. Austragung eines olympischen Turniers im 7er-Rugby die Goldmedaille gewinnen würden. Doch dann drehte Frankreich – und allen voran Antoine Dupont – so richtig auf. Bronze sicherte sich Südafrika, das im Spiel um Rang 3 mit 26:19 gegen Australien gewann.

00:37 Video Die französischen Spieler feiern mit einem Tänzchen Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Schwimmen: Märtens sorgt für deutsches Gold

Am ersten Wettkampftag hat auch Deutschland zum ersten Mal Gold gewonnen. Lukas Märtens schwamm über 400 m Freistil in 3:41,78 Minuten zum Olympiasieg. Der Australier Elijah Winnington und der Südkoreaner Kim Woomin holten Silber und Bronze. Bei den Frauen wurde Rekordweltmeisterin Katie Ledecky über die gleiche Distanz geschlagen. Sie schwamm auf den 3. Platz, Ariarne Titmus (AUS) holte Gold, Summer McIntosh (CAN) Silber.

00:37 Video Märtens und Ledecky holen Gold über 400 m Freistil Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Schwimmen: Australierinnen und USA triumphieren

In der 4x100 m Freistil-Staffel verteidigten die Australierinnen ihren Olympiatitel. Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon und Meg Harris knackten in 3:28,92 den Olympiarekord und siegten vor den USA und China. Auch bei den Männern setzten sich die Favoriten durch. Mit der Staffel über 4x100 m Crawl gewann Caeleb Dressel als Schlussschwimmer sein 8. Gold an Sommerspielen. Silber ging an Australien, Bronze holte sich überraschend Italien.

00:44 Video Die 4 x 100 m Freistil-Staffeln werden zur Beute von Australien und USA Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Wasserspringen: Chang/Chen unschlagbar

Die Top-Favoritinnen Chang Yani und Chen Yiwen aus China haben im Centre Aquatique von Paris Gold im Synchronspringen vom 3-m-Brett gewonnen. Das Duo setzte sich mit 337,68 Punkten souverän vor Sarah Bacon/Kassidy Cook (USA/314,64) und Yasmin Harper/Scarlett Mew Jensen (GBR/302,28) durch. Es ist das 6. chinesische Gold in dieser Disziplin in Folge.

Schiessen: Teenie-Weltmeister gewinnen auch in Paris

Kurz zuvor war bereits das erste Gold der Spiele von Paris nach China gegangen. Die Schützen Sheng Lihao und Huang Yuting gewannen den Mixed-Wettkampf mit dem Luftgewehr über 10 m dank einem 16:12-Sieg im Final gegen Keum Jihyeon/Park Hajun (Südkorea). Der 19-jährige Sheng und die 17-jährige Huang hatten letztes Jahr bereits WM-Gold geholt.

00:14 Video Chinas Luftgewehr-Schützen holen Gold im Mixed Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.