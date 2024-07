Im emotionalen Teamfinal der Degenfechterinnen schnappt Italien Olympia-Gastgeber Frankreich im Grand Palais hauchdünn die Goldmedaille weg.

Das chinesische Duo Yingsha Sun/Chuqin Wang sichert sich Gold im Mixed-Tischtennis.

Der britische Schütze Nathan Hales verfehlt im Trap nur 2 von 50 Scheiben und knackt den Olympia-Rekord.

Neuseeland verteidigt im 7er-Rugby der Frauen die Goldmedaille von Tokio.

Degenfechten: Italienerinnen in Overtime erfolgreich

Das an Nummer 1 gesetzte Italien hat im emotionsgeladenen Teamfinal der Degenfechterinnen im Grand Palais gegen Frankreich hauchdünn mit 30:29 die Oberhand behalten. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung, als Alberta Santuccio gegen Auriane Mallo-Breton den entscheidenden Treffer landete. Trotz der Unterstützung der vielen französischen Fans blieb dem Team aus der Gastgeber-Nation nur die Silbermedaille. Frankreich, das im Turnierverlauf die höher eingestuften Südkoreanerinnen und Polinnen ausgeschaltet hatte, gab eine 19:15-Führung preis. Polen sicherte sich mit einem ebenfalls knappen 32:31-Sieg über China noch Bronze.

Tischtennis: Chinesen schlagen Nordkoreaner im Mixed-Final

Nachdem sie bei der Olympia-Premiere im Mixed vor drei Jahren in Tokio noch kein Team gestellt hatten, haben sich die favorisierten Chinesen bei der zweiten Austragung des Bewerbs in Paris die Goldmedaille unter den Nagel gerissen. Sowohl Yingsha Sun (Frauen) als auch Chuqin Wang (Männer) sind im Einzel die Nummern 1. Im Final setzten sie sich gegen die nordkoreanische Paarung Kum Yong Kim/Jong Sik Ri in 6 Sätzen 11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8 durch. Bronze ging an die Südkoreaner Jonghoon Lim/Yubin Shin. Der Wermutstropfen für Olympiasieger Wang: Sein Schläger wurde von übereifrigen Pressefotografen beschädigt. Der 24-Jährige war «not amused».

Schliessen 00:31 Video Chinesisches Mixed-Doppel holt Gold im Tischtennis Aus Paris 2024 Clips vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 00:57 Video Fotografen beschädigen Gold-Schläger Aus Paris 2024 Clips vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Schiessen: Hales mit neuem olympischem Rekord zu Gold im Trap

Im Final der Männer im Trap, einer Variante des Tontaubenschiessens, gelang Nathan Hales eine Glanzleistung. Der 28-jährige Brite siegte mit 48 getroffenen Scheiben, möglich wären 50. Er stellte damit einen neuen olympischen Rekord auf. Dahinter sicherte sich der Chinese Ying Qi mit 44 erfolgreichen Schüssen die Silbermedaille, Jean Pierre Brol Cardenas aus Guatemala reichten 35 Scheiben zu Bronze. Hales hält auch den Weltrekord – dieser liegt bei 49.

Rugby: Neuseeländerinnen triumphieren im Stade de France

Neuseeland hat den Olympiasieg im 7er-Rugby der Frauen erfolgreich verteidigt. Michaela Blyde und Stacey Waaka verwandelten mit ihren Tries im Final gegen Kanada einen 7:12-Pausenrückstand in einen 19:12-Sieg. Die Kanadierinnen hatten sich in der K.o.-Runde zuerst gegen Gastgeber Frankreich und dann gegen Australien, Olympiasieger von 2016, überraschend durchgesetzt. Das Spiel um Bronze gewannen die USA. Sie schlugen Australien 14:12. Die Entscheidung fiel 30 Sekunden vor Schluss durch einen amerikanischen Try über 80 Meter.

Fussball: Neuauflage des WM-Finals im Olympia-Viertelfinal

Im Viertelfinal des olympischen Männer-Fussballturniers kommt es zum brisanten Duell zwischen Frankreich und Argentinien. Die beiden Nationen spielen am Freitag in Bordeaux um einen Platz im Halbfinal. Die von Javier Mascherano trainierten Argentinier wurden in der Vorrunde in jedem Spiel ausgepfiffen. Die «Albiceleste» hatte ihren Sieg an der Copa America vor zwei Wochen mit rassistischen Schmähgesängen in Richtung französisches Team gefeiert. Frankreich qualifizierte sich ohne Punktverlust als Gruppensieger für die Viertelfinals, Argentinien sicherte sich das Weiterkommen mit dem 2:0 gegen die Ukraine am letzten Spieltag der Vorrunde. Die anderen Viertelfinals lauten Marokko – USA, Japan – Spanien und Ägypten – Paraguay.

00:50 Video Prachtstor und Abwehrfehler: Ägypten schlägt Spanien Aus Paris 2024 Clips vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Basketball: Deutschland im Viertelfinal

Deutschlands Basketballer haben sich am Olympia-Turnier schadlos gehalten und sich vorzeitig für den Viertelfinal qualifiziert. Der Weltmeister gewann am Dienstagabend in Lille gegen Brasilien mit 86:73 und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Zum Auftakt hatte Deutschland gegen Japan klar mit 97:77 gesiegt. Bester Werfer gegen die Brasilianer war Kapitän Dennis Schröder mit 20 Punkten. Im letzten Gruppenspiel treffen die Deutschen am Freitag auf Gastgeber Frankreich.