Das chinesische Duo Yingsha Sun/Chuqin Wang sichert sich Gold im Mixed-Tischtennis.

Der britische Schütze Nathan Hales verfehlt im Trap nur 2 von 50 Scheiben und knackt den Olympia-Rekord.

Tischtennis: Chinesen schlagen Nordkoreaner im Mixed-Final

Nachdem sie bei der Olympia-Premiere im Mixed vor drei Jahren in Tokio noch kein Team gestellt hatten, haben sich die favorisierten Chinesen bei der zweiten Austragung des Bewerbs in Paris die Goldmedaille unter den Nagel gerissen. Sowohl Yingsha Sun (Frauen) als auch Chuqin Wang (Männer) sind im Einzel die Nummern 1. Im Final setzten sie sich gegen die nordkoreanische Paarung Kum Yong Kim/Jong Sik Ri in 6 Sätzen 11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8 durch. Bronze ging an die Südkoreaner Jonghoon Lim/Yubin Shin.

Schiessen: Hales mit neuem olympischem Rekord zu Gold im Trap

Im Final der Männer im Trap, einer Variante des Tontaubenschiessens, gelang Nathan Hales eine Glanzleistung. Der 28-Jährige siegte mit 48 getroffenen Scheiben, möglich wären 50. Er stellte damit einen neuen olympischen Rekord auf. Dahinter sicherte sich der Chinese Ying Qi mit 44 erfolgreichen Schüssen die Silbermedaille, Jean Pierre Brol Cardenas aus Guatemala reichten 35 Scheiben zu Bronze. Hales hält auch den Weltrekord – dieser liegt bei 49.