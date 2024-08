In der Verlängerung schlagen die niederländischen 3x3-Basketballer Frankreich und küren sich so zum Olympiasieger.

Im 3x3-Basketball der Frauen gewinnt Deutschland nach einer spannenden Schlussphase mit 17:16 gegen Spanien und holt Gold.

Im Bahnrad-Rennen der Frauen holt Grossbritannien nach einem Weltrekord-Festival Gold.

Vor Tahiti werden mit einiger Verspätung die Surf-Olympiasieger gekrönt.

3x3-Basketball: Gold in die Niederlande und nach Deutschland

Frankreich hat die Goldmedaille im 3x3-Basketball äusserst knapp verpasst. Hauptverantwortlich dafür war Worthy de Jong. Der Niederländer war mit einem Buzzerbeater zuerst für den Ausgleich zum 16:16 in der regulären Spielzeit besorgt. Dann setzte er in der Verlängerung zum 2-Punkte-Wurf an – und versenkte. Das 18:17 war die Entscheidung, Frankreich musste sich mit Silber begnügen. Bronze holte Litauen.

Bei den Frauen ging Gold an Deutschland. Der Final gegen Spanien war eng, immer wieder wechselte die Führung. Kurz vor Schluss gelang Sonja Greinacher mit zwei Punkten zum 17:15 die Entscheidung. Die Spanierinnen kamen zwar noch einmal auf 16:17 heran, doch der Ausgleich wurde verpasst. So jubelten die Deutschen vor den Augen von Basketball-Legende Dirk Nowitzki über den Olympiasieg. Bronze hatten sich die USA im Duell mit Kanada gesichert.

Rad Bahn: Gold und dreimal Weltrekord für britische Bahn-Frauen

Katy Marchant, Sophie Capewell und Emma Finucane haben am ersten Finaltag der Bahnfahrerinnen an den Olympischen Spielen für Furore gesorgt. Das britische Trio verbesserte im Teamsprint der Frauen im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines dreimal den Weltrekord und holte sich im Final in der neuen Bestzeit von 45,186 Sekunden Gold vor Neuseeland. Die favorisierten Deutschen, zuletzt viermal in Serie Weltmeisterinnen, mussten sich trotz Weltrekord in der ersten Runde mit Bronze begnügen.

Surfing: Goldmedaillen an USA und Frankreich

Die US-Amerikanerin Caroline Marks und der Franzose Kauli Vaast haben Gold in den olympischen Surfwettbewerben vor Tahiti gewonnen. Vaast (22), auf Tahiti geboren, nutzte seinen Heimvorteil und triumphierte vor dem Australier Jack Robinson und dem Brasilianer Gabriel Medina. Bei den Frauen war die als Top-Favoritin gestartete Marks nicht zu schlagen – sie setzte sich im Final gegen die Brasilianerin Tatiana Weston-Webb durch. Bronze ging an Johanne Defay aus Frankreich.