Wie in Tokio gewinnt Yuto Horigome auch 3 Jahre später in Paris Olympia-Gold im Skateboard.

Im Wasserspringen sichert sich das chinesische Duo Junjie/Hao Gold.

Skateboard: Horigome doppelt nach

Dank 97,08 Punkten für seinen letzten Trick hat Yuto Horigome zum zweiten Mal in Folge Olympia-Gold im Skateboard gewonnen: Der 25-jährige Japaner machte auf der Place de la Concorde auf den letzten Drücker einen wahrhaftigen Satz von Zwischenrang 7 ganz an die Spitze. Mit einem Gesamttotal von 281,14 Zählern für seinen besten Run und die beiden besten Tricks distanzierte Horigome Jagger Eaton (USA) um einen Zehntelspunkt. Nyjah Huston (USA) verlor bereits knapp 2 Punkte. Am Samstag hatte der Event wegen Regens nicht durchgeführt werden können, zwei Tage später strahlte die Sonne vom Himmel.

04:04 Video Die Gold-Leistung von Horigome Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 4 Sekunden.

Basketball: US-Frauen überlegen, Nigeria überraschend

Die US-Basketballerinnen haben ihre Jagd nach dem 8. Olympia-Triumph in Serie vielversprechend eröffnet. Gegen Japan gab es in der Neuauflage des Tokio-Finals einen 102:76-Sieg. A'ja Wilson mit 24 respektive Breanna Stewart mit 22 Punkten waren produktivste Skorerinnen. Damit sind die Amerikanerinnen seit 56 Spielen an Olympia ungeschlagen. Nigeria feierte im Frauen-Basketball den ersten Sieg ab Sommerspielen seit 2004. Gegen Australien gab es einen überraschenden 75:62-Erfolg.

Wasserspringen: China bei Daley-Märchen unschlagbar

Auch das zweite Gold der Wassersprung-Wettbewerbe im Aquatics Centre ist an China gegangen. Die Weltmeister Lian Junjie und Yang Hao (490,35 Punkte) setzten sich im 10-Meter-Turm-Synchronspringen vor den Briten Thomas Daley/Noah Williams (463,44) durch. Bronze holten Rylan Wiens/Nathan Zsombor-Murray aus Kanada (422,13). Eine besondere Geschichte schrieb dabei Daley: Der 30-Jährige sicherte sich 16 (!) Jahre nach seinem Olympia-Debüt und 3 Jahre nach Gold in Tokio seine 5. Olympia-Medaille. Nach den Spielen in Japan war Daley zudem zwischenzeitlich zurückgetreten.

Handball: Wichtiger Sieg für Schweden

Die schwedischen Handballer haben eine Reaktion auf die Startniederlage gegen Deutschland gezeiTgt. Im 2. Spiel besiegten die Nordeuropäer Spanien 29:26. Zur Hälfte stand es noch 11, dann zog der Europameister von 2022 davon.

00:36 Video Schweden ringt Spanien nieder Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Fechten: Erste Medaille für die Ukraine

Die Fechterin Olga Charlan hat der Ukraine die erste Medaille beschert. Die 33-Jährige gewann im Säbel-Wettbewerb der Frauen Bronze. Charlan, die an der WM 2023 disqualifiziert worden war, weil sie sich geweigert hatte, einer russischen Gegnerin die Hand zu schütteln, setzte sich im engen Duell um Platz 3 gegen die Südkoreanerin Choi Sebin 15:14 durch.