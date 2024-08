Legende: Erleichtert nach ihrem insgesamt 4. Olympiagold Jessica von Bredow-Werndl. IMAGO/Nordphoto

Dressurreiten: Deutschland das Mass aller Dinge

Die Deutsche Jessica von Bredow-Werndl hat sich im Dressurreiten nach dem Triumph mit der Mannschaft am Vortag und zwei Siegen in Tokio 2021 ihre 4. olympische Goldmedaille gesichert. Mit ihrer Stute Dalera erreichte sie in der Kür am Sonntag mit 90,093 Prozentpunkten das beste Ergebnis. Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth (89,614) gewann mit ihrer erst 10-jährigen Wendy Silber, Bronze ging an die Britin Charlotte Fry auf Glamourdale. Werth erhöhte ihr Medaillenkonto bei ihren 7. Spielen auf 14 – in jedem olympischen Wettbewerb, zu dem sie startete, erreichte sie einen Podiumsplatz.