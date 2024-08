Tischtennis: Lebrun jubelt über Bronze

Der französische Teenager Félix Lebrun hat beim olympischen Tischtennisturnier Bronze gewonnen und damit die erst zweite französische Einzelmedaille der Geschichte eingeheimst. Der 17-Jährige setzte sich in Paris gegen den Brasilianer Hugo Calderano mit 4:0 durch, nach 32 Jahren steht wieder ein Franzose auf dem Olympia-Treppchen: Jean-Philippe Gatien hatte 1992 in Barcelona Silber geholt. Im Final von Paris gelang Zhendong Fan (CHN) ein Favoritensieg, gegen den Schweden Truls Moregard gewann der zweifache Weltmeister 4:1 – zum fünften Mal in Serie geht Einzelgold bei den Männern an China, für Fan ist es indes die Premiere: In Tokio hatte er mit dem Team gewonnen, musste sich im Einzel aber mit Silber begnügen.

00:36 Video Zusammenfassung Final Tischtennis Männer Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Dressurreiten: Deutschland das Mass aller Dinge

Die Deutsche Jessica von Bredow-Werndl hat sich im Dressurreiten nach dem Triumph mit der Mannschaft am Vortag und zwei Siegen in Tokio 2021 ihre 4. olympische Goldmedaille gesichert. Mit ihrer Stute Dalera erreichte sie in der Kür am Sonntag mit 90,093 Prozentpunkten das beste Ergebnis. Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth (89,614) gewann mit ihrer erst 10-jährigen Wendy Silber, Bronze ging an die Britin Charlotte Fry auf Glamourdale. Werth erhöhte ihr Medaillenkonto bei ihren 7. Spielen auf 14 – in jedem olympischen Wettbewerb, zu dem sie startete, erreichte sie einen Podiumsplatz.