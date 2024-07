Fackellauf: Olympische Flamme in Paris

Zwölf Tage vor Beginn der Sommerspiele in Paris ist die Olympische Flamme in der französischen Hauptstadt eingetroffen. Der Chef der französischen Elite-Reitschule Cadre Noir, Thibaut Vallette, nahm die Flamme zum Abschluss der Militärparade zum Nationalfeiertag am Sonntag in Empfang. Die Flamme hatte am 8. Mai in Marseille französischen Boden erreicht und war seitdem durch das ganze Land getragen worden. Etwa fünf Millionen Zuschauer hatten den traditionellen Fackellauf verfolgt. Bis Montagabend soll die Flamme von mehr als 500 Menschen durch weite Teile von Paris getragen werden.