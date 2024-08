Legende: Noch mit Haarpracht Vinesh Phogat nach ihrem Halbfinal-Sieg. Imago/Press Trust of India

Ringen: Keine Silbermedaille für Inderin Vinesh

Der Internationale Sportgerichtshof (TAS) hat die Klage der indischen Ringerin Vinesh Phogat nach ihrer Disqualifikation bei den Olympischen Spielen abgewiesen. Vinesh war in Paris in der Klasse bis 50 kg in den Final eingezogen, hatte vor dem 2. Wettkampftag aber 100 Gramm Übergewicht und ging leer aus, da eine andere Ringerin in den Final nachrückte. Die 29-Jährige hatte verlangt, dass ihr eine geteilte Silbermedaille zugesprochen wird. Der Fall hatte Aufsehen erregt, weil Vinesh, um doch noch ihr Kampfgewicht zu erreichen, sich die Haare schneiden liess und auf Essen und Trinken verzichtete. Wegen Dehydrierung wurde sie nach ihrer Disqualifikation hospitalisiert und erklärte anschliessend ihren Rücktritt.