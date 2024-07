Legende: Nach Paris ist Schluss Angelique Kerber. IMAGO / tennisphoto.de

Tennis: Kerber beendet Karriere

Die dreifache Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber wird ihre Karriere nach den Olympischen Spielen in Paris beenden. «Bevor die Olympischen Spiele beginnen, kann ich bereits sagen, dass ich Paris 2024 nie vergessen werde, denn es wird mein letztes Profi-Turnier als Tennisspielerin sein», so Kerber in den sozialen Medien. Die 36-Jährige war nach langer Baby-Pause zum Jahresstart auf die Tour zurückgekehrt, an die Leistung vergangener Tage hatte sie aber nicht mehr anknüpfen können.

01:30 Video Archiv: Kerber erste deutsche Nummer 1 seit 1988 Aus sportaktuell vom 09.09.2016. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Tennis: Rybakina erklärt Forfait

Jelena Rybakina kann nicht am olympischen Turnier teilnehmen. Die kasachische Nummer 4 der Welt erklärte am Donnerstag Forfait für die Spiele in Paris. Rybakina wäre auch im Mixed-Doppel mit Alexander Bublik angetreten. Als Grund für den Rückzug gab die 25-Jährige eine akute Bronchitis an, die sie nach Wimbledon eingefangen habe. «Mein Körper hat sich davon noch nicht erholt. Die Ärzte haben mir kategorisch verboten, auf den Platz zu gehen», so Rybakina in einem Statement.

Tennis: Murray nur im Doppel

Auch Andy Murray bestreitet in Paris sein letztes Turnier als Tennisprofi. Anders als geplant tritt der Schotte an Olympia aber nur im Doppel mit Dan Evans an. «Ich habe die Entscheidung getroffen, mich aus dem Einzel zurückzuziehen, um mich auf das Doppel mit Dan zu konzentrieren. Unser Training war grossartig und wir spielen gut zusammen», sagte Murray am Donnerstag. Der 37-Jährige hatte am Dienstag seinen Rücktritt nach Olympia angekündigt.

Bogenschiessen: 1. Weltrekord gefallen

Noch vor der offiziellen Eröffnung ist an den Olympischen Spielen von Paris der erste Weltrekord gefallen. Die südkoreanische Bogenschützin Lim Sihyeon schraubte die Bestmarke im Einzel-Recurve auf 694 Punkte und übertraf damit die Leistung ihrer Landsfrau Chaeyoung Kang, die den Weltrekord seit Juni 2019 innehatte, um zwei Punkte. Den bisherigen olympischen Rekord, den mit San An seit Tokio 2021 eine weitere Koreanerin innehatte, übertrumpfte Lim Sihyeon gar um 14 Punkte.

Fussball: Haftstrafe auf Bewährung für Kanadier

Der Drohnen-Skandal von Paris erschüttert weiter den kanadischen Fussball: Video-Analyst Joey Lombardi ist von einem Gericht in Saint-Etienne nun zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Der 43-Jährige muss genau wie die Frauen-Assistenztrainerin Jasmine Mander, der Lombardi Bericht erstattete, die Olympischen Spiele verlassen. Lombardi hatte mit einer Drohne das Training von Neuseeland ausgespäht, der Verband beschwerte sich, woraufhin in Saint-Etienne der Analyst festgenommen wurde.