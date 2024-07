Per E-Mail teilen

Legende: In den Schlagzeilen vor dem Olympia-Start Ein Mitarbeiter von Canada Soccer soll die Gegnerinnen ausspioniert haben. Getty Images/Zuma Press

Fussball: Neuseeland ausspioniert

Nach einer Beschwerde des neuseeländischen Fussball-Verbandes ist ein nicht akkreditiertes Mitglied des kanadischen Olympia-Teams in Saint-Etienne festgenommen worden. Demnach werde vermutet, dass der Mitarbeiter von Canada Soccer «eine Drohne benutzt hat, um das neuseeländische Frauenfussball-Team zu filmen». Das Kanadische Olympische Komitee zeigte sich «geschockt und enttäuscht» und entschuldigte sich bei der neuseeländischen Mannschaft «von ganzem Herzen». Eine Aufarbeitung des Vorfalls wurde angekündigt. Kanada und Neuseeland treffen am Donnerstag aufeinander.

Allgemein: FIS-Präsident Eliasch neues IOC-Mitglied

Johan Eliasch, der umstrittene Präsident des Wintersport-Weltverbandes FIS, ist neu auch Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Der 62-jährige Schwede wurde an der IOC-Session in Paris als einer von 8 Neuen ins Komitee gewählt. Eliasch erhielt allerdings nur 64 von 92 möglichen Stimmen. Es gab 11 Enthaltungen und 17 Gegenstimmen. Der IOC-Präsident Thomas Bach, dessen Amtszeit als Präsident noch bis 2025 läuft, wurde wie weitere 14 Personen einstimmig für weitere 8 Jahre als IOC-Mitglied wiedergewählt.

USA: Gauff trägt die US-Fahne

Coco Gauff wird gemeinsam mit Basketball-Superstar LeBron James bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris die Fahne der USA tragen. Die 20-Jährige ist der erste amerikanische Tennisprofi, dem diese Ehre zuteilwird, wie das Team USA mitteilte. Gauff ist aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste und gehört bei den Spielen in Frankreich zu den Titelanwärterinnen. Ihr bislang grösster Erfolg ist der Gewinn der US Open 2023.

Wasserball: Corona greift bei Australierinnen um sich

Die australischen Wasserballerinnen haben kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris mit der Ausbreitung des Coronavirus zu kämpfen. Das Australische Olympische Komitee (AOC) hat 3 weitere Fälle bekannt gegeben, sodass die Zahl der Infizierten auf 5 gestiegen ist. Am Dienstag war bekannt geworden, dass 2 namentlich nicht genannte Spielerinnen positiv auf das Virus getestet wurden. Die gesamte australische Olympia-Mannschaft sei auf Corona getestet worden, die positiven Fälle würde sich laut AOC aktuell auf die Wasserballerinnen beschränken.