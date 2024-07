Legende: Kein Angriff auf Olympia-Gold Pierce LePage. Imago/Xinhua

Zehnkampf: Der Weltmeister fehlt

Zehnkampf-Weltmeister Pierce LePage steht bei den Olympischen Spielen in Paris verletzungsbedingt nicht am Start. Der Kanadier muss sich nach einem Bandscheibenvorfall operieren lassen. In einem Video sagte er, er habe alles versucht, um rechtzeitig fit zu werden. Er habe sich jetzt entschieden, nicht anzutreten, um nicht noch weitere Verletzungen zu riskieren und im September 2025 in Tokio seinen WM-Titel verteidigen zu können. Der 28-Jährige war im Vorjahr in Budapest mit 8909 Punkten Weltmeister im Zehnkampf geworden. Er galt in Paris als einer der aussichtsreichsten Medaillenkandidaten.

00:35 Video Archiv: Der Zehnkampf wird zur kanadischen Sache Aus Sport-Clip vom 26.08.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Olympisches Dorf eröffnet

Das Olympische Dorf im Norden von Paris öffnete am Donnerstagmorgen um 8:00 Uhr offiziell seine Tore. Nach Angaben der Organisatoren werden acht Tage vor Beginn der Spiele mehrere hundert Athleten in das Dorf einziehen. Das Dorf, das zwischen Saint-Denis, Saint-Ouen und der Insel Saint-Denis liegt und sich über 52 Hektaren erstreckt, wird insgesamt fast 14'500 Menschen beherbergen, darunter 9000 Athleten.