Olympia: Paris vor 100 Jahren - «Tarzan» Weissmüller: Der ewig ungeschlagene Rekordschwimmer

1924 fanden letztmals Olympische Spiele in Paris statt. Wir blicken in einer Serie zurück. Diesmal: Johnny Weissmüller schwimmt alles in Grund und Boden – und schwingt später an Lianen durch den Dschungel.