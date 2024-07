In Paris geht es am Samstag im Zeitfahren um olympisches Edelmetall. Stefan Küng hat mit dem Rennen noch eine Rechnung offen.

Olympia-Zeitfahren am Samstag

Läppische 0,4 Sekunden fehlten Stefan Küng 2021 zur Bronzemedaille. Im Zeitfahren an den Olympischen Spielen in Tokio wurde der Thurgauer nach einer knappen Stunde Fahrzeit vom Australier Rohan Dennis auf Rang 4 verwiesen.

Der Traum von einer olympischen Medaille lebt beim Thurgauer drei Jahre später nach wie vor. «Ich bin jetzt 30 Jahre alt, eigentlich in den besten Jahren. Wir haben in der Vorbereitung sehr viel unternommen, um alles herauszuholen. Wenn alles zusammenpasst, habe ich sicher eine Chance, um die Medaillen mitzufahren.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die olympischen Einzelzeitfahren gibt es am Samstag live bei SRF: 1. Start Frauen: 14:30 Uhr

1. Start Männer: 16:32 Uhr

Zumindest die Medaillengewinner von Tokio werden Küng in Paris nicht in die Quere kommen. Titelverteidiger Primoz Roglic musste nach seinem Sturz an der Tour de France Forfait geben, Tom Dumoulin (2.) und Dennis sind mittlerweile zurückgetreten. Mit Tadej Pogacar verzichtet zudem auch der Tour-Sieger auf einen Start. Die Vorzeichen für Küng sind damit noch besser, auch wenn er Pogacar ohnehin nicht zu den allergrössten Topfavoriten zählte. «Remco Evenepoel, Filippo Ganna oder Joshua Tarling sind die Männer, die es zu schlagen gilt.»

02:18 Video Küng: «Hätte Pogacar nicht zu den grössten Favoriten gezählt» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Die letzten Wochen verliefen für Küng jedoch alles andere als gradlinig. Seit rund eineinhalb Monaten schlägt er sich mit kleineren Krankheiten herum. Um sich zusätzliche Erholungstage zu gönnen, stieg er vorzeitig aus der Tour de France aus. Das sei «harzig» gewesen, doch mittlerweile habe ihn das deutlich angenehmere Olympia-Fieber gepackt.

Bisseggers Ambitionen

Mit Stefan Bissegger hat Swiss Cycling am Samstag noch ein zweites heisses Eisen im Feuer. Der 32,4 km lange Kampf gegen die Uhr durch Paris kommt ihm entgegen. «Für mich passt der Parcours super. Es ist eine gute Strecke mit einer guten Länge», so der Thurgauer nach der Besichtigung am Mittwoch. Der Belag sei mit einigen Löchern und Schlägen jedoch schlechter als erwartet.

Nach der kräfteraubenden Frankreich-Rundfahrt war die Erholungszeit für Bissegger nur kurz. Keine Woche liegt zwischen dem Abschlusszeitfahren am Sonntag in Nizza und dem olympischen Zeitfahren am Samstag. Nichtsdestotrotz reiste der 25-Jährige mit grossen Erwartungen in die Hauptstadt. «Die Ambition ist zu gewinnen, sonst müsste ich nicht hierherkommen.»

Schliessen 01:03 Video Bissegger über die abenteuerliche Anreise Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:07 Video Bissegger: «Bin mich noch am erholen» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. Bild: Keystone/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / POOL abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Hartmann ersetzt Reusser

Unverhofft steht am Samstag auch Elena Hartmann an der Startlinie. Die Bündnerin ersetzt in Paris Marlen Reusser, die aufgrund gesundheitlicher Probleme verzichten muss. «Es ist nie schön, wenn die Topfavoritin nicht dabei sein kann und man diese ersetzen muss. Das ist eigentlich gar nicht möglich». Mittlerweile habe aber die Vorfreude Einzug gehalten.

02:00 Video Elena Hartmann ist nach kurzer Vorlaufzeit in Paris Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Bei Hartmann von einem lang gehegten und nun erfüllten Traum zu sprechen, wäre dennoch verfehlt. Die 33-jährige Quereinsteigerin hat die Olympischen Spiele zwar stets verfolgt, jedoch nie mit ernsten Hintergedanken. «In Tokio bin ich noch gar nicht Rad gefahren. Jetzt bin ich selber da, das ist verrückt.»