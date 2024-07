Eine halbe Million Fans erwartet: Grosse Teile des Zentrums und zentrale U-Bahn-Stationen in Paris sind derzeit abgeriegelt.

Legende: Die Sommerspiele fest im Blick Die Vorbereitungen für Olympia in Paris sind in vollem Gange. Imago/ZUMA Press Wire

Frankreichs Sicherheitskräfte rüsten sich für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 26. Juli. Sie begannen am Donnerstag an der Seine mit der Abriegelung grosser Teile des Pariser Zentrums. Aufgrund der besonderen Zeremonie, die auf Booten entlang des Flusses stattfinden wird, wurden die zentralen Flussbezirke für die meisten Fahrzeuge ab 5 Uhr gesperrt.

Wer die «Grauzone» mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen an beiden Ufern betreten möchte, etwa Anwohner oder Touristen mit Hotelreservierung, benötigt einen Sicherheitsausweis in Form eines QR-Codes. Bei Olympia rechnen die Veranstalter mit insgesamt rund 10 Millionen Zuschauern.

Olympisches Dorf in Paris eröffnet Box aufklappen Box zuklappen Das Olympische Dorf im Norden von Paris öffnete am Donnerstagmorgen um 8:00 Uhr offiziell seine Tore. Nach Angaben der Organisatoren werden acht Tage vor Beginn der Olympischen Spiele mehrere hundert Athleten in das Dorf einziehen. Das Dorf, das zwischen Saint-Denis, Saint-Ouen und der Insel Saint-Denis liegt und sich über 52 Hektaren erstreckt, wird insgesamt fast 14'500 Menschen beherbergen, darunter 9000 Athleten.

Auch viele zentrale U-Bahn-Stationen wurden abgeriegelt, sie öffnen wieder am Tag nach der Eröffnungsfeier, bei der bis zu 7000 Athleten auf Lastkähnen und Flussbooten die Seine hinunterfahren werden. Ca. 500'000 Zuschauer werden beim Spektakel erwartet. Rund 45'000 Polizeibeamte sollen im Einsatz sein, unterstützt von tausenden Soldaten und privaten Sicherheitskräften.