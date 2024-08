Gastgeber Frankreich feiert im Viertelfinal einen 1:0-Sieg gegen Argentinien.

«Les Bleus» treffen im Olympia-Halbfinal auf Ägypten (Sieg gegen Paraguay im Penaltyschiessen).

Im zweiten Halbfinal stehen sich Spanien und Marokko gegenüber.

Die von Thierry Henry trainierten Franzosen kämpfen um die Medaillen. Im Prestigeduell gegen Argentinien setzte sich der Gastgeber mit 1:0 durch. Ein Kopfballtor des 27-jährigen Stürmers Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace nach 5 Minuten reichte Frankreich.

In der Schlussphase aberkannte der Schiedsrichter dem Heim-Team nach VAR-Konsultation den zweiten Treffer aufgrund eines Foulspiels. In der 90. Minute traf Loïc Badé per Kopf nur die Latte.

Rudelbildung nach Spielschluss

Nach dem hart und zum Teil gehässig geführten Match gerieten die beiden Mannschaft ebenfalls aneinander. Die Stimmung in Bordeaux war aufgeladen, weil diverse Zwischenfälle zwischen den beiden Fussball-Nationen seit dem WM-Final 2022 die Emotionen seit Monaten hochkochen lassen.

01:17 Video Emotionen entladen sich: Rudelbildung nach Abpfiff Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Im Halbfinal trifft Frankreich am Montagabend in Lyon auf Ägypten. Die Nordostafrikaner setzten sich gegen Paraguay 5:4 n.P. (1:1) durch.

Spanien trifft auf Marokko

Deutlich fielen die beiden anderen Viertelfinals aus. Spanien bezwang Japan auch dank zwei Toren von Barcelona-Spieler und Europameister Fermin Lopez 3:0. Marokko fertigte die USA 4:0 ab. PSG-Akteur Achraf Hakimi gelang der dritte Treffer. Auch das zweite Halbfinal-Duell, das am Montag in Marseille stattfindet, hat eine Vorgeschichte. An der WM 2022 in Katar setzten sich die Marokkaner im Achtelfinal im Penaltyschiessen gegen Spanien durch.

Der Olympiafinal geht am Freitag, den 9. August, im Prinzenpark-Stadion in Paris über die Bühne.