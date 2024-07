Legende: Eröffnete das Skore für Frankreich Captain Alexandre Lacazette. imago images/PanoramiC

Frankreich lanciert das olympische Fussballturnier mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen die USA.

Spanien müht sich gegen Underdog Usbekistan zu einem 2:1-Sieg.

Bei der Partie zwischen Argentinien und Marokko bricht kurz vor Schluss das pure Chaos aus.

Gruppe A: Gastgeber eröffnet Turnier mit Gala

Frankreich – USA 3:0

Frankreichs Fussballer sind erfolgreich in die Olympischen Spiele im eigenen Land gestartet. 2 Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier in Paris gewann die Mannschaft von Trainer Thierry Henry mit 3:0 im Stade Velodrome von Marseille gegen die USA. Nach einer durchzogenen ersten Hälfte drehte Frankreich nach der Pause auf. Zunächst bereitete Michael Olise das 1:0 durch Alexandre Lacazette vor (61.), 8 Minuten später schlenzte der Bayern-Neuzugang den Ball zum 2:0 selber in die Maschen. Loïc Badé sorgte in der Schlussphase per Kopf für den Schlusspunkt (85.).

Guinea – Neuseeland 1:2

Gruppe B: Slapstick-Tor rettet «Albiceleste» doch nicht

Argentinien – Marokko 1:2

Die von Javier Mascherano gecoachte Auswahl des Weltmeisters von 2022 rettete sich im ersten Gruppenspiel gegen Marokko tief in der Nachspielzeit vermeintlich zu einem 2:2. Doch der kuriose Treffer von Cristian Medina in der 106. Minute mit dem letzten Angriff zählte schliesslich aufgrund einer Abseitsposition doch nicht. Dies wurde jedoch erst nach einer fast zweistündigen Unterbrechung aufgrund eines Platzsturms entschieden.

01:00 Video Chaos pur bei der Partie Argentinien - Marokko Aus Paris 2024 Clips vom 24.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Irak – Ukraine 2:1

Gruppe C: Spanien siegt trotz verschossenem Elfmeter

Usbekistan – Spanien 1:2

Spanien gewann 10 Tage nach dem Gewinn des EM-Titels sein erstes Spiel gegen Usbekistan 2:1. Der 21-jährige Marc Pubill, Verteidiger von Almeria, erzielte in der 29. Minute das erste Tor des Olympia-Turniers, San Sebastians Sergio Gomez nach einer Stunde den Siegtreffer. Ebendieser Gomez hatte zuvor beim Stand von 1:1 noch seinen Penalty pariert gesehen.

Ägypten – Dominikanische Republik 0:0

Legende: Die beiden spanischen Europameister in Aktion Fermin Lopez (links) und Alex Baéna (rechts) versuchen den Usbeken Jasurbek Jaloliddinow zu stoppen. Reuters/Miroschka van de Wouw

Gruppe D: Japan kantert Paraguay nieder

Japan – Paraguay 5:0

Mali – Israel 1:1