Scheffler und Co. fordern: Girrbach hat in Paris einiges vor

Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm: Das sind nur drei der aktuell weltbesten Golfer, die auf der Anlage Le Golf National ihre Aufwartung machen. 60 Golfer aus 32 Ländern kämpfen in Paris um die Olympiamedaillen, darunter auch erstmals überhaupt bei den Männern ein Schweizer: Joel Girrbach.

Der Thurgauer schnappte sich eines der letzten Tickets für die Sommerspiele. Entsprechend vorfreudig zeigt sich Girrbach wenige Tage vor dem Golf-Auftakt am 1. August: «Das wird eine unglaubliche Erfahrung für mich. Im Hinterkopf war es immer ein Ziel, hier mit dabei zu sein. Das nun geschafft zu haben, ist genial.»

Legende: Darf sich in Paris mit den Weltbesten messen Joel Girrbach. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Exploit auf DP World Tour im Mai

Nach mehreren Jahren auf der Challenge Tour, der zweithöchsten Liga des europäischen Golfsports, gelang Girrbach im letzten Jahr der Aufstieg in die DP World Tour, was seinen vorläufig grössten sportlichen Erfolg darstellt. Seinen bisherigen Höhepunkt erlebte der 31-Jährige im Mai der laufenden Saison, als er im chinesischen Shenzhen den geteilten 3. Platz erreichte.

Für seine Olympia-Premiere hat sich Girrbach ein ambitioniertes Ziel gesetzt: «Wenn ich nach dem 4. Tag in den Top 10 bin, wäre das ein mega Resultat für mich.» Zur Erinnerung: Einen Cut nach 2 Runden, bei dem die untere Hälfte des Klassements vorzeitig den Wettkampf beenden muss, gibt es bei Olympia nicht. Sämtliche 60 Starter dürfen alle 4 Runden bestreiten.

8 der besten 10 Golfer in Paris

Die grössten Favoriten auf die Goldmedaille kommen wenig überraschend aus den USA. Scheffler grüsst noch immer von der Weltranglisten-Spitze, direkt dahinter folgt Xander Schauffele. Der Olympiasieger von Tokio 2021 erfreut sich einer ausgezeichneten Form, mit den PGA Championship und dem British Open konnte Schauffele 2024 zwei der vier Major-Turniere für sich entscheiden.

Legende: Kann er seinen Triumph von Tokio wiederholen? Xander Schauffele. Reuters/Jack Gruber

Die USA stellt als einzige Nation vier Golfer, die restlichen Länder schicken maximal zwei Athleten an den Start. Von den Top 10 der aktuellen Weltrangliste sind 8 Spieler in Paris mit dabei. Die 1. Runde geht am 1. August über die Bühne, die Entscheidung fällt am 4. August.