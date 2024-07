US-Fahnenträgerin Coco Gauff ist unter Tränen aus dem olympischen Tennisturnier ausgeschieden. Die Weltranglisten-2., die zum engeren Kreis der Medaillenanwärterinnen gehört hatte, unterlag Donna Vekic (CRO) 6:7 (7:9), 2:6. Im 2. Satz kochten die Emotionen hoch. Nach einer kontroversen Entscheidung des Schiedsrichters Jaume Campistol rief die aufgelöste US-Open-Siegerin die Oberschiedsrichterin. «Ich werde in diesem Spiel betrogen. Ihr seid nicht fair zu mir», reklamierte die US-Amerikanerin. Ein Linienrichter hatte fälschlicherweise einen Ball aus gegeben – Sekundenbruchteile, bevor Gauff die Vorhand ins Netz setzte.

Komplett vorbei sind die Sommerspiele für die 20-Jährige aber noch nicht. Auch im Doppel, an der Seite von Jessica Pegula, zählt sie zu den Kandidatinnen auf Edelmetall.

Nur noch 2 Siege ist Kerber, im WTA-Ranking auf Platz 212 zurückgefallen, von der zweiten Medaille nach Silber 2016 in Rio entfernt. Vor Olympia in Frankreichs Hauptstadt hatte sie in dieser Saison nur 7 von 21 Partien gewonnen. «Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass das hier so laufen wird», sagte Kerber, die am Tag vor der Eröffnungsfeier ihr Karriereende mit Ablauf der Spiele angekündigt hatte. «Besser als jetzt gerade könnte ich es mir auch gar nicht vorstellen – egal was jetzt noch kommt.» Was kommt, ist zunächst der Viertelfinal gegen die Weltranglisten-7. und Australian-Open-Finalistin Qinwen Zheng (CHN).