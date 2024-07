Donna Vekic gewinnt unerwartet ihren Achtelfinal gegen die US-Fahnenträgerin Coco Gauff, die emotional reagiert.

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz geben im Doppel einen Satz ab, kämpfen sich aber in die Runde der letzten Acht.

Angelique Kerber, die nach den Olympischen Spielen in Paris ihre Karriere beendet, steht überraschend im Viertelfinal des Tennisturniers. Selbiges gilt für Andy Murray im Doppel.

Gauffs Tränen

US-Fahnenträgerin Coco Gauff ist unter Tränen aus dem olympischen Tennisturnier ausgeschieden. Die Weltranglisten-2., die zum engeren Kreis der Medaillenanwärterinnen gehört hatte, unterlag Donna Vekic (CRO) 6:7 (7:9), 2:6. Im 2. Satz kochten die Emotionen hoch. Nach einer kontroversen Entscheidung des Schiedsrichters Jaume Campistol rief die aufgelöste US-Open-Siegerin die Oberschiedsrichterin. «Ich werde in diesem Spiel betrogen. Ihr seid nicht fair zu mir», reklamierte die US-Amerikanerin. Ein Linienrichter hatte fälschlicherweise einen Ball aus gegeben – Sekundenbruchteile, bevor Gauff die Vorhand ins Netz setzte.

Komplett vorbei sind die Sommerspiele für die 20-Jährige aber noch nicht. Auch im Doppel, an der Seite von Jessica Pegula, zählt sie zu den Kandidatinnen auf Edelmetall.

«Nadalcaraz» träumen weiter

Sandplatzkönig Rafael Nadal und Thronfolger Carlos Alcaraz spielen nach einer grossen Willensleistung weiter um den Titel. «Nadalcaraz» zogen nach einem Sieg über die Niederländer Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof in den Viertelfinal ein. Nach 2:22 Stunden bejubelten über 10'000 euphorisierte Zuschauer einen 6:4, 6:7 (2:7), 10:2-Sieg des spanischen Traumduos. Für Nadal, der in seinem «Wohnzimmer» Paris 14 Mal die French Open gewann, ist das Doppel die letzte Chance auf Gold. Er trifft an der Seite von Alcaraz in der Runde der letzten Acht auf das US-amerikanische Duo Rajeev Ram/Austin Krajicek.

Überraschte Kerber

«Ich kann mir nicht erklären, was hier passiert», waren Angelique Kerbers Worte, nachdem sie überraschend in den Viertelfinal eingezogen war. Die Deutsche, die nach dem sportlichen Höhepunkt unter dem Zeichen der fünf Ringe ihre Karriere beendet, setzte sich 6:4, 6:3 gegen die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (CAN/WTA 25) durch.

Legende: Hat noch keine Lust auf Ruhestand Angelique Kerber. Imago/Rene Schulz

Nur noch 2 Siege ist Kerber, im WTA-Ranking auf Platz 212 zurückgefallen, von der zweiten Medaille nach Silber 2016 in Rio entfernt. Vor Olympia in Frankreichs Hauptstadt hatte sie in dieser Saison nur 7 von 21 Partien gewonnen. «Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass das hier so laufen wird», sagte Kerber, die am Tag vor der Eröffnungsfeier ihr Karriereende mit Ablauf der Spiele angekündigt hatte. «Besser als jetzt gerade könnte ich es mir auch gar nicht vorstellen – egal was jetzt noch kommt.» Was kommt, ist zunächst der Viertelfinal gegen die Weltranglisten-7. und Australian-Open-Finalistin Qinwen Zheng (CHN).

Murray: Wieder Drama mit Happy End

Andy Murray, der seine Karriere nach Paris ebenfalls beenden wird, zog mit Dan Evans erneut den Kopf aus der Schlinge. Im Achtelfinal gegen Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) setzten sich die Briten mit 6:3, 6:7 (8:10), 11:9 durch, indem sie die letzten 4 Punkte für sich entschieden und dabei 2 Matchbälle abwehrten. In der Runde zuvor hatten Murray und Evans beim Sieg gegen Taro Daniel/Kei Nishikori (JAP) sogar 5 Matchbälle gegen sich gehabt. Weiter geht es für die beiden am Mittwoch gegen Taylor Fritz/Tommy Paul (USA) oder Robin Haase/Jean-Julien Rojer (NED).