Bei den Olympischen Spielen in Paris qualifiziert sich mit Mujinga Kambundji eine von 3 Schweizerinnen für den Halbfinal über 100 m.

Kambundji schliesst ihren Vorlauf in 11,05 Sekunden – die zwölftschnellste Zeit – souverän als Zweite ab.

Géraldine Frey bleibt nach schwachem Start als Fünfte hängen, Salomé Kora verpasst den Halbfinal als Vierte.

Wie erwartet kann Mujinga Kambundji über 100 m für den Halbfinal planen. Die 32-Jährige startete in ihrem Vorlauf zwar nicht optimal, konnte sich dann aber steigern und den Lauf letztlich «kontrolliert, aber nicht locker», wie sie selbst nach dem Rennen sagte, beenden. Ihr bestes Rennen sei es sicher nicht gewesen, so Kambundji weiter.

Dass bei der Bernerin noch deutlich Luft nach oben besteht, macht Hoffnungen auf mehr. Vier Hundertstel hinter Gina Mariam Bass Bittaye aus Gambia und 0,15 Sekunden vor Delphine Nkansa (BEL) qualifizierte sie sich für den Halbfinal von Samstagabend. Mit einer Zeit von 11,05 Sekunden blieb Kambundji 16 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestzeit.

01:19 Video Kambundji: «Ich bin nicht locker, aber kontrolliert zu Ende gelaufen» Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Um wie an Olympia 2021 in Tokio (6. Platz) und an der WM 2022 in Eugene in den Final (5.) vorzustossen, ist von Kambundji eine Steigerung gefordert. Die Top 8 der 100-m-Vorläufe in Paris blieben unter 11 Sekunden. Die Schnellste der 72 Starterinnen war Marie-Josée Ta Lou-Smith von der Elfenbeinküste in 10,87 vor der Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,92).

Salomonen-Marathonläuferin klar geschlagen Box aufklappen Box zuklappen Sharon Firisua von den Salomonen beendete ihren Vorlauf in der 1. Runde in 14,31 Sekunden klar als Letzte. Die 30-Jährige ist eigentlich Marathonläuferin, wurde aber für das 100-m-Rennen gemeldet – anstelle der besten Sprinterin des Landes Jovita Arunia. Das hatte für ordentlich Wirbel gesorgt.

Frey und Kora draussen

Eine Enttäuschung hat es für die anderen beiden Schweizerinnen Géraldine Frey und Salomé Kora abgesetzt. Die 27-jährige Frey erreichte in ihrem Vorlauf das Ziel nur als Fünfte. Nach einem verhaltenen Start konnte die Zugerin nicht mehr aufholen. «Die Athletin auf Bahn 6 hatte sich schlecht positioniert. Dann dachte ich, der Start werde wiederholt. Diesen habe ich dann voll verpasst», äusserte sich Frey nach dem Rennen.

Auf Rang 3 der Nigerianerin Rosemary Chukwuma fehlten ihr 8 Hundertstel. Das Rennen gewann die EM-Zweite Ewa Swoboda aus Polen vor der britischen Europameisterin Dina Asher-Smith.

Schliessen 00:43 Video Frey bleibt im Vorlauf als Fünfte hängen Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 01:13 Video Frey: «Ich habe den Start voll verpasst, es war kein gutes Rennen» Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Bei Kora sah es zuerst gar nicht schlecht aus. Die 30-jährige Ostschweizerin kam gut weg und war auf den ersten Metern auf Halbfinal-Kurs. Das deckt sich mit ihrer eigenen Empfindung: «Das Rennen hat sich eigentlich gar nicht schlecht angefühlt. Der 3. Platz wäre sicher möglich gewesen – ich bin enttäuscht», so Kora nach dem Rennen.

Drei ihrer Konkurrentinnen konnten auf den letzten Metern nochmals zulegen und die Schweizerin am Schluss hinter sich lassen. Auf die Dritte Leah Bertrand aus Trinidad & Tobago fehlten Kora ebenfalls 0,08 Sekunden.