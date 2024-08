Per E-Mail teilen

Mujinga Kambundji verpasst ihre zweite Finalqualifikation in Paris.

Über 200 m belegt die 32-jährige Bernerin in 22,63 Sekunden den 4. Rang in ihrem Halbfinal.

Vorläufe 200 m Männer: Das Trio Timothée Mumenthaler, William Reais und Felix Svensson muss in die Repechage.

Mujinga Kambundji hat den Finaleinzug über die 200 m letztlich deutlich verpasst. Mit Rang 4 im zweiten Halbfinallauf konnte sie im Gegensatz zum 100-m-Halbfinal auch nicht mehr auf ein Weiterkommen über die Zeit hoffen. 22,63 Sekunden bedeuteten die elftschnellste Zeit. Auf die Britin Dina Asher-Smith, die Zweite ihres Heats, fehlten der Schweizerin 32 Hundertstel.

Die 32-jährige Bernerin trug ihr Halbfinal-Out über die 200 m mit Fassung. «Ich bin froh, habe ich den Final über 100 m, der vielleicht noch etwas wichtiger ist, geschafft», meinte sie. Mangelnde Erholung wollte sie nicht als Erklärung gelten lassen. Über 100 m war Kambundji am Samstag Olympia-Sechste geworden. Vor drei Jahren hatte Kambundji in Tokio den 200-m-Final erreicht. Damals wurde sie Siebte.

Als einzige Athletinnen blieben Gabrielle Thomas (USA, 21,86) und 100-m-Olympiasiegerin Julien Alfred (21,98) aus Santa Lucia unter 22 Sekunden.

Legende: Gratulation an die Schnellste Kambundji umarmt Gabrielle Thomas nach dem Halbfinal. Keystone/Petr David Josek

Mumenthaler und Co. ohne Exploit

In den Vorläufen der Männer über 200 m konnte kein Schweizer Athlet über sich hinauswachsen. Timothée Mumenthaler, William Reais und Felix Svensson müssen allesamt in die Repechage (am Dienstag ab 12:30 Uhr).

Europameister Mumenthaler blieb in 20,63 Sek. 35 Hundertstel über seiner Zeit von Rom und verpasste die Top 3 als Fünfter deutlich. Svensson lief in 20,54 Sek. die sechstschnellste Zeit seiner Karriere und belegte im 1. von 6 Vorläufen Rang 5. Der EM-Dritte Reais (20,92) kam nicht auf Touren und wurde im letzten Heat, den 100-m-Olympiasieger Noah Lyles (20,19) gewann, Letzter.

Svensson gab im SRF-Interview bekannt, dass er mit seinem Coach noch entscheiden werde, ob er zum Hoffnungslauf antreten werde. Reais gab zu Protokoll, er sei komplett ausgepumpt. «Vielleicht muss ich beim Arzt einen Bluttest machen, um herauszufinden, was los ist. Einzig Mumenthaler gab sich kämpferisch: «Ich werde am Dienstag mental bereit sein.»